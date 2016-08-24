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亚洲 | 2016年 8月 25日 星期四 03:54 BJT

美国债市：公债价格持稳，市场聚焦美联储主席叶伦的讲话

* 市场聚焦叶伦周五的讲话
    * 五年期公债标售间接投标购买比率较大
    * 财政部周四将标售280亿美元七年期公债

    路透纽约8月24日 - 美国公债价格周三基本持稳，投资者静待美国联
邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦本周五将发表的讲话，从中寻找联储
升息时机的新线索。
    
    过去一周，联储副总裁费舍尔、纽约联储总裁杜德利以及亚特兰大联
储总裁洛克哈特均发表了对美国经济的乐观看法，暗示联储可能在今年升
息，最早可能在9月行动。
    
    市场密切关注叶伦的讲话，看她是否会采取更为乐观的基调。
    
    “过去一周，数位联储官员的讲话提醒市场，联储可能在任何一次会
议上升息，”德银私人财富管理的固定收益交易部主管Gary Pollack表示
。
    
    “我们急切地等待叶伦的讲话，看她是会附和上述官员的观点，还是
会采取更为鸽派的立场，”Pollack说。
    
    叶伦将在怀俄明州杰克森霍尔举行的联储年度大会上发表讲话。
    
    交易商表示，联储在9月会议上升息的可能性不大，他们认为，最有
可能在12月采取行动。

    指标10年期公债价格 跌2/32，收益率报1.56%，周二尾盘
为1.55%，自7月中以来，10年期公债收益率一直陷于1.45%-1.63%的区间
内。 

    供应方面，财政部今日标售340亿美元五年期公债，获强劲需求。这
是本周共计880亿美元公债标售的第二笔。

    此次标售的得标利率为1.125%，仅略低于标售前二级市场的水平。包
括基金经理和其它投资者在内的间接投标购买了68.70%的公债，所占比率
为至少2003年以来最大。
    
    Jefferies的货币市场经济学家Thomas Simons表示，投资者通常会通
过加大在标售中的购买力度，来利用公债提供的流动性。

    “感觉今日的标售在一定程度上得益于流动性需求，”他说。
   
     周二进行的260亿美元两年期公债标售也获稳健需求。

    美国财政部周四将标售280亿美元七年期公债。
    
    美国周三还标售了130亿美元两年期浮息债券，得标贴现率差为0.165
%。
       -----------------------1900 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-31/32        (+)     0.766
    五年期公债      99-29/32                1.143
    10年期公债     99-15/32   (-02/32)     1.559
    30年期公债     100-05/32  (-06/32)     2.243(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]nL1N1B51H9

 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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