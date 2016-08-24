美国债市：公债价格持稳，市场聚焦美联储主席叶伦的讲话

* 市场聚焦叶伦周五的讲话 * 五年期公债标售间接投标购买比率较大 * 财政部周四将标售280亿美元七年期公债 路透纽约8月24日 - 美国公债价格周三基本持稳，投资者静待美国联 邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦本周五将发表的讲话，从中寻找联储 升息时机的新线索。 过去一周，联储副总裁费舍尔、纽约联储总裁杜德利以及亚特兰大联 储总裁洛克哈特均发表了对美国经济的乐观看法，暗示联储可能在今年升 息，最早可能在9月行动。 市场密切关注叶伦的讲话，看她是否会采取更为乐观的基调。 “过去一周，数位联储官员的讲话提醒市场，联储可能在任何一次会 议上升息，”德银私人财富管理的固定收益交易部主管Gary Pollack表示 。 “我们急切地等待叶伦的讲话，看她是会附和上述官员的观点，还是 会采取更为鸽派的立场，”Pollack说。 叶伦将在怀俄明州杰克森霍尔举行的联储年度大会上发表讲话。 交易商表示，联储在9月会议上升息的可能性不大，他们认为，最有 可能在12月采取行动。 指标10年期公债价格 跌2/32，收益率报1.56%，周二尾盘 为1.55%，自7月中以来，10年期公债收益率一直陷于1.45%-1.63%的区间 内。 供应方面，财政部今日标售340亿美元五年期公债，获强劲需求。这 是本周共计880亿美元公债标售的第二笔。 此次标售的得标利率为1.125%，仅略低于标售前二级市场的水平。包 括基金经理和其它投资者在内的间接投标购买了68.70%的公债，所占比率 为至少2003年以来最大。 Jefferies的货币市场经济学家Thomas Simons表示，投资者通常会通 过加大在标售中的购买力度，来利用公债提供的流动性。 “感觉今日的标售在一定程度上得益于流动性需求，”他说。 周二进行的260亿美元两年期公债标售也获稳健需求。 美国财政部周四将标售280亿美元七年期公债。 美国周三还标售了130亿美元两年期浮息债券，得标贴现率差为0.165 %。 -----------------------1900 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-31/32 (+) 0.766 五年期公债 99-29/32 1.143 10年期公债 99-15/32 (-02/32) 1.559 30年期公债 100-05/32 (-06/32) 2.243(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]nL1N1B51H9 (编译 母红; 审校 利棣儿)