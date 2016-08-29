美国债市：海外需求提振公债价格，上周五因美联储升息言论曾遭抛售

* 海外投资者的美国公债买兴推动价格回升

* 上周五美联储主席叶伦发表升息言论后公债价格下跌

* 美国消费者支出稳健增长，提振美联储升息前景

路透纽约8月29日 - 美国公债价格周一上涨，因海外投资者涌入市场购买公债，此前美债在上周五遭到抛售，指标10年期公债收益率升至自英国6月底公投意外决定退出欧盟以来的最高水平。

分析师称，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦和副主席费舍尔上周五的言论，被看做提高了今年提升短期利率的可能性，激发了公债卖盘，给觊觎美国公债的海外投资者提供了购买窗口。

“即使看似美联储可能在9月收紧政策，也可能在12月收紧，人们仍关注美国公债，称‘我喜欢这个水平的收益率’，”Stan Shipley策略师Evercore ISI称。

叶伦上周五在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)的全球央行官员年会上表示，近几个月升息的理由越来越充分。稍晚副主席费舍尔在接受电视采访时称，叶伦的讲话与今年升息两次的可能性是一致的。

在下午交易中，公债价格升至盘中高位，Shipley将此归因为北美交易时段海外买家的持续买兴。

指标10年期公债价格 升20/32，收益率报1.566%，30年期公债 升1-23/32，收益率报2.216%。

欧洲大部分国家公债收益率处于或接近历史低位，德国和日本10年期以下公债收益率为负。

周一的价格走势因交易清淡被夸大，许多英国投资者因银行假日离场，许多美国投资者因下周的劳工节假日也离场。其他人在周五美国发布非农就业报告前谨慎行事，施罗德投资美国固定收益投资组合经理 Lisa Hornby称。

“任何波动都被办公室没有多少人做反向交易的事实所夸大，”Hornby称。

在符合分析师预估的美国7月消费者支出和个人收入数据发布后，公债价格守住涨幅。数据显示，7月消费者支出连续第四个月增加，6月数据被上修。消费者支出占美国经济活动的逾三分之二。

尽管这对通胀上涨提供了支撑，可能指向美联储进行自去年12月以来的首次升息，但数据没能超过预期，意味着应该已经被市场消化了，Hornby称。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (+02/32) 0.809

五年期公债 99-24/32 (+10/32) 1.175

10年期公债 99-13/32 (+20/32) 1.566

30年期公债 100-24/32(+1-23/32) 2.216(完)

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