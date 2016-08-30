美国债市：公债价格基本未变，因联储官员讲话令市场聚焦就业报告

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
* 美联储费舍尔称接近全面就业
* 投资者在周五就业报告公布前保持谨慎
* 就业报告对9月升息预期至关重要
路透纽约8月30日 - 美国公债价格周二基本未变，因投资者普遍维持原有头寸，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主席费舍尔的言论令市场聚焦周五将发布的就业报告。
公债价格窄幅波动，因投资者等待周五将发布的美国经济数据，此前费舍尔在电视采访中称，美国就业市场接近全面就业，他还指出，升息步伐取决于美国经济表现。
“主要受美联储影响，也受到周五的8月就业报告影响，”SVB Asset Management投资策略和资产组合管理负责人Ninh Chung称。
交易员开始相信今年有可能升息，也许最快在9月，Chung称。
但许多人在周五劳工部发布就业报告前保持谨慎，因费舍尔和联储其他联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权的委员已经暗示，报告可能会影响他们的决定。
“如果数据较高，我们又拿到一份强劲报告的话，9月升息的几率可能会自动增加，”Chung称。
美联储官员近期表示，今年可能有多次升息的理由。央行今年还有三次政策会议，分别在9月、11月和12月。
根据CME Group的FedWatch，市场当前预计下个月升息的可能性仅为27%，但如果美国雇主继续像最近数月那样大幅增加招聘，9月升息可能性可能会升至50%以上，Chung称。
根据路透调查的分析师预估中值，美国8月预计新增18万个非农就业岗位。
7月非农就业岗位增幅为29.2万个， 6月为25.5万。
指标10年期公债 价格下跌1/32，收益率报1.570%，两年期公债 也徘徊在接近周一尾盘的水平，收益率报0.801%。
在数据显示，美国8月消费者信心上升至去年9月以来最高后，公债价格一度下跌。
周三将要发布的ADP民间就业报告将给市场提供一些参考，分析师预计8月新增民间就业岗位17.5万个，但最近几个月的ADP报告与政府的就业报告并不一致。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-29/32 (+01/32) 0.801
五年期公债 99-24/32 (-01/32) 1.180
10年期公债 99-12/32 (-01/32) 1.570
30年期公债 100-13/32 (-11/32) 2.231(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 李军)
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静