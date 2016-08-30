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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 04:21 BJT

美国债市：公债价格基本未变，因联储官员讲话令市场聚焦就业报告

* 美联储费舍尔称接近全面就业

* 投资者在周五就业报告公布前保持谨慎

* 就业报告对9月升息预期至关重要

路透纽约8月30日 - 美国公债价格周二基本未变，因投资者普遍维持原有头寸，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主席费舍尔的言论令市场聚焦周五将发布的就业报告。

公债价格窄幅波动，因投资者等待周五将发布的美国经济数据，此前费舍尔在电视采访中称，美国就业市场接近全面就业，他还指出，升息步伐取决于美国经济表现。

“主要受美联储影响，也受到周五的8月就业报告影响，”SVB Asset Management投资策略和资产组合管理负责人Ninh Chung称。

交易员开始相信今年有可能升息，也许最快在9月，Chung称。

但许多人在周五劳工部发布就业报告前保持谨慎，因费舍尔和联储其他联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权的委员已经暗示，报告可能会影响他们的决定。

“如果数据较高，我们又拿到一份强劲报告的话，9月升息的几率可能会自动增加，”Chung称。

美联储官员近期表示，今年可能有多次升息的理由。央行今年还有三次政策会议，分别在9月、11月和12月。

根据CME Group的FedWatch，市场当前预计下个月升息的可能性仅为27%，但如果美国雇主继续像最近数月那样大幅增加招聘，9月升息可能性可能会升至50%以上，Chung称。

根据路透调查的分析师预估中值，美国8月预计新增18万个非农就业岗位。

7月非农就业岗位增幅为29.2万个， 6月为25.5万。

指标10年期公债 价格下跌1/32，收益率报1.570%，两年期公债 也徘徊在接近周一尾盘的水平，收益率报0.801%。

在数据显示，美国8月消费者信心上升至去年9月以来最高后，公债价格一度下跌。

周三将要发布的ADP民间就业报告将给市场提供一些参考，分析师预计8月新增民间就业岗位17.5万个，但最近几个月的ADP报告与政府的就业报告并不一致。

-----------------------1905 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (+01/32) 0.801

五年期公债 99-24/32 (-01/32) 1.180

10年期公债 99-12/32 (-01/32) 1.570

30年期公债 100-13/32 (-11/32) 2.231(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 李军)

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