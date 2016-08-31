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亚洲 | 2016年 9月 1日 星期四 03:51 BJT

美国债市：指标10年期公债收益率录得逾一年最大月度升幅

* 指标10年期公债收益率势将录得去年6月来最大月度升幅
    * 两年期公债收益率势将创12月来最大月度升幅
    * 周三公债收益率变动不大，此前ADP就业数据符合预期

    路透纽约8月31日 - 美国指标10年期公债收益率周三变动不大，但本
月升幅为逾一年最大，因美国经济数据强劲且市场波动有限，投资人对避
险美债的需求降低。
    
    指标10年期美债收益率8月大涨近11个基点，为去年6月来最大月度升
幅。
    
    两年期公债收益率本月升幅也为12月来最大，因数据及一众美国联邦
储备理事会(FED/美联储)官员有关年底前升息合适的言论令升息预期升温
。
    
    本月两年期公债收益率劲升约13个基点。
    
    周三，分析师表示，交易商聚焦周五将出炉的美国非农就业报告，这
可能预示美联储在9月20-21日货币政策会议上可能采取何种行动。
    
    民间就业服务机构ADP Employer Services的报告显示，本月新增民
间就业岗位17.7万个，增幅略高于分析师预估的17.5万，7月新增就业岗
位19.4万个。 
    
    今日美债收益率小跌，分析师称可能是因有来自海外投资人的买盘。
    
    央行放宽政策以及全球对美债的需求增加，抵消了通胀预期上升带来
的卖压，令周五就业数据公布前，美国公债市场走势迟滞，OppenheimerF
unds高级客户投资组合经理人Ira Jersey表示。
    
    英国央行近期宣布在其量化宽松计划中增加购债，日本和欧洲央行也
都在实施量化宽松政策。
    
    Jersey还强调，8月份美债收益率上涨部分是因6月美债收益率大跌，
10年期美债收益率6月重挫34个基点。
    
    周三指标10年期公债 价格升3/32，收益率报1.56%，两年
期公债 价格升1/32，收益率报0.79%。
    
    “讽刺的是，即便在1.5%这样史无前例的低收益率水准，美债收益率
相比其他发达国家公债收益率也算是高的。”Jersey称，“所以对美债仍
有来自海外的需求。”
    
    日本10年期公债 收益率报负0.068%，德国10年期公债DE
10YT=RR收益率报负0.086%，英国10年期公债 收益率目前报0
.614%。
        
    -----------------------1851 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-30/32   (+01/32)     0.790
    五年期公债      99-25/32   (+02/32)     1.172
    10年期公债     99-14/32   (+03/32)     1.561
    30年期公债     100-17/32  (+05/32)     2.226(完) 
 
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
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EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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