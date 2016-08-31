美国债市：指标10年期公债收益率录得逾一年最大月度升幅

* 指标10年期公债收益率势将录得去年6月来最大月度升幅 * 两年期公债收益率势将创12月来最大月度升幅 * 周三公债收益率变动不大，此前ADP就业数据符合预期 路透纽约8月31日 - 美国指标10年期公债收益率周三变动不大，但本 月升幅为逾一年最大，因美国经济数据强劲且市场波动有限，投资人对避 险美债的需求降低。 指标10年期美债收益率8月大涨近11个基点，为去年6月来最大月度升 幅。 两年期公债收益率本月升幅也为12月来最大，因数据及一众美国联邦 储备理事会(FED/美联储)官员有关年底前升息合适的言论令升息预期升温 。 本月两年期公债收益率劲升约13个基点。 周三，分析师表示，交易商聚焦周五将出炉的美国非农就业报告，这 可能预示美联储在9月20-21日货币政策会议上可能采取何种行动。 民间就业服务机构ADP Employer Services的报告显示，本月新增民 间就业岗位17.7万个，增幅略高于分析师预估的17.5万，7月新增就业岗 位19.4万个。 今日美债收益率小跌，分析师称可能是因有来自海外投资人的买盘。 央行放宽政策以及全球对美债的需求增加，抵消了通胀预期上升带来 的卖压，令周五就业数据公布前，美国公债市场走势迟滞，OppenheimerF unds高级客户投资组合经理人Ira Jersey表示。 英国央行近期宣布在其量化宽松计划中增加购债，日本和欧洲央行也 都在实施量化宽松政策。 Jersey还强调，8月份美债收益率上涨部分是因6月美债收益率大跌， 10年期美债收益率6月重挫34个基点。 周三指标10年期公债 价格升3/32，收益率报1.56%，两年 期公债 价格升1/32，收益率报0.79%。 “讽刺的是，即便在1.5%这样史无前例的低收益率水准，美债收益率 相比其他发达国家公债收益率也算是高的。”Jersey称，“所以对美债仍 有来自海外的需求。” 日本10年期公债 收益率报负0.068%，德国10年期公债DE 10YT=RR收益率报负0.086%，英国10年期公债 收益率目前报0 .614%。 -----------------------1851 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-30/32 (+01/32) 0.790 五年期公债 99-25/32 (+02/32) 1.172 10年期公债 99-14/32 (+03/32) 1.561 30年期公债 100-17/32 (+05/32) 2.226(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)