美国债市：数据有好有坏令公债收益率先升后回，关注周五就业报告

* 在强劲的英国和中国数据公布后，美国公债收益率上涨

* 美国初请失业金数据显示就业市场强势依旧

* 但在美国公布2月来最差的制造业数据后，公债收益率回落

* 投资人聚焦周五将出炉的8月非农就业报告

路透纽约9月1日 - 美国公债收益率周四变动不大，此前疲弱的美国制造业数据同强劲的海外制造业数据和优于预期的美国初请失业金数据形成鲜明对比，在周五美国公布非农就业报告前投资人尽力布仓。

盘初美国公债价格下挫，因之前中国公布制造业以近两年最快速度扩张，且英国公布的制造业指标也远胜预期，在7月触及三年低点后强劲反弹。

分析师指出，强劲的海外数据可能缓和部分美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的担忧，他们曾暗示国际忧虑会令美国将短期利率保持在低位。

数据还显示，上周美国初请失业金人数增幅不及预期，反映美国就业市场持续强劲。

但在美国供应管理协会(ISM)公布8月制造业指数显示，制造业自2月来首次出现萎缩，因新订单和生产大跌后，公债收益率缩减涨幅。

分析师表示，制造业和就业数据好坏不一促使交易商保持谨慎，并更为关注周五的就业报告。美联储官员表示，该报告会左右他们在9月20-21日货币政策会议上升息的想法。

“市场没有准备好的情况是明日就业数据强劲，以及美联储将可能在9月加息，”法国兴业银行(Societe Generale)美国利率策略部门主管Subadra Rajappa表示。

“今早美债遭抛售可能是为上述情况作准备，但之后在10点公布的数据疲弱，买家进场，跌势扭转。”

指标10年期公债 收益率报1.571%，较周三尾盘水准变动不大，两年期公债 收益率也持稳在0.789%。

根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势显示，投资人预计9月升息的机率仅为24%，低于ISM制造业数据发布前的30%。

自强于预期的7月就业报告发布后，对升息的预期升温。7月美国非农就业岗位增加25.5万，6月增幅为29.2万。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价