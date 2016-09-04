重温稿 - 美国债市：长期公债收益率上扬，因美国就业数据公布后12月升息押注增加

* 公债收益率上扬，因投资者认为美联储12月升息的可能性更大

* 30年期公债收益率触及一周高位

* 美国8月就业岗位增加15.1万，增幅令人失望

* 就业报告公布后，两年和10年期公债收益率跌至低位后反弹

路透纽约9月2日 - 美国长期公债收益率周五上扬，短期公债收益率持稳，之前弱于预期的美国非农就业报告暗示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)不可能在本月升息。

劳工部周五公布，8月非农就业岗位增加15.1万，不及路透调查的分析师预期的18万增幅。

分析师称，这排除了联储在9月会议上升息的可能性，但保留了在11和12月行动的可能性。

“我们目前处于一个低预期环境，今日的数据仍然利多，”Raymond James的市场策略师Ellis Phifer表示。

就业数据公布之初，公债市场上扬，指标10年期公债收益率跌至一周最低，两年期公债收益率触及10日低点。

但在对数据进行更详细的解读后，交易商逆转了之前的操作。他们发现，劳工部上修了7月数据，至增加27.5万个就业岗位，美国经济在过去三个月平均每月增加23.2万个岗位。

两年期公债价格 基本持稳，收益率报0.797%，数据公布后，触及8月23日以来最低0.746%。

10年期公债价格 跌10/32，收益率报1.604%。数据公布后，收益率触及8月26日以来最低1.543%。

美国30年期公债 收益率盘中触及一周高位2.29%，尾盘价格回落1-2/32，收益率报2.278%。

并非所有人都认为联储排除了9月升息的可能性。巴克莱、高盛和法国巴黎银行的分析师均在周五发布的报告中，保持或上调了其对9月升息可能性的预估。

不过，市场总体上仍不相信会在9月行动。根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货的表现显示，投资者认为9月升息的机率为21%。但12月升息的可能性攀升至55%，周四为53%。

“巴克莱等公司仍认为会在9月升息，但我所在的阵营的观点是，如果9月不行动，我认为他们不会，则12月升息的可能性增大，”Brandywine Global Investment Management的CFA和资产组合经理Jack McIntyr表示。

-----------------------1910 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (-01/32) 0.798

五年期公债 99-21/32 (-03/32) 1.198

10年期公债 99-02/32 (-10/32) 1.604

30年期公债 99-13/32 (-1-02/32) 2.278(完)

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