美国债市：公债收益率跌至两周低位，因美国数据疲弱削弱9月升息预期

* 美国ISM-8月非制造业指数下跌，收益率承压

* 9月升息可能性进一步下降

路透纽约9月6日 - 美国公债收益率周二全面下跌，大部分跌至两周低位，此前弱于预期的美国8月服务业指数削弱了美国联邦储备理事会(FED/美联储)在本月会议上升息的预期。

中期公债收益率跌幅最大，五年期和七年期收益率较上周五尾盘下跌近7个基点。

美国服务业数据疲弱，此前在上周五公布的美国非农就业报告也弱于预期，报告显示，8月美国雇主新增15.1万个工作岗位，低于路透调查的分析师预计的18万个岗位。

美国供应商协会(ISM)周二发布的服务业活动指数跌至51.4，7月为55.5，远低于预估的55.7。这是ISM服务业指数2008年11月以来录得的最大跌幅。

“考虑到服务业仍处于扩张区间，一个数据不会构成趋势，决策者不太可能拉响警报，但会重申需要更多信息，以更清晰地了解美国经济未来趋势，”Stifel Fixed Income首席经济学家Lindsey Piegza称。

联邦基金利率期货价格走势暗示，投资者预计9月会议上升息的可能性仅为15%，ISM数据发布前为30%。

但ISM数据发布后，12月升息的可能性从数据发布前的约47%立即增加至50.8%。

道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg称，一些疲弱的数据出炉后，他在等待美联储官员的讲话，以决定美联储立场。

“如果他们想在9月行动，美联储应该开始说服市场，以确保在升息时没有大幅波动，”Goldberg称。

纽约交易时段尾盘，指标10年期公债 价格升15/32，收益率报1.545%，上周五为1.597%，盘中低见8月26日以来最低的1.536%。

30年期公债 价格升21/32，收益率报2.241%，上周五尾盘为2.272%，稍早收益率跌至两周低位的2.223%。

两年期公债价格 也上涨，升3/32，收益率报0.738%，低于上周五的0.794%。

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价格 收益率% 变动

两年期公债 100-6/256 0.7381 -0.056

五年期公债 100 1.125 -0.065

10年期公债 99-148/256 1.5459 -0.051

30年期公债 100-48/256 2.2413 -0.031(完)

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