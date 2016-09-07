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市场报道 | 2016年 9月 8日 星期四 04:39 BJT

美国公债：收益率下跌，因美联储本月升息的可能性微乎其微

* 美国10年期和两年期公债收益率跌至三周低位

* 美联储官员的鹰派言论未能提振升息预期

路透纽约9月7日 - 美国公债收益率周三小跌，价格在窄幅区间内波动，投资者认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)不太可能在本月稍晚升息，因此前发布的一轮经济数据多数疲弱。

公债收益率普遍下跌，10年期、两年期、五年期和七年期公债收益率稍早跌至三周低位，30年期公债收益率跌至四周低位。

弱于预期的美国8月非农就业报告，加之上月美国服务业仅小幅扩张，激发了一波美债买盘，因市场参与者开始排除升息可能性。

根据CME的FedWatch，联邦基金利率期货周三晚些时候的价格暗示，9月政策会议上升息的可能性为18%，周二为15%，上周五8月就业报告发布前为40%。12月升息可能性升至52.4%，前一天为50.8%。

“我认为9月升息没有可能了，杰克森霍尔会议后可能性升至了40%，现在可能性下降了一半，”Action Economics全球市场策略师Mike Wallace称。

“鉴于美联储的决策取决于数据，这个押注很安全，风险是，即使在数据疲弱的情况下，联储仍出乎市场意料地升息。”

旧金山联储总裁威廉姆斯前夜发表的讲话未能改变对联邦公开市场委员会(FOMC)9月20-21日会议的预期。威廉姆斯称，他倾向于提前而不是拖后升息，但并不一定支持在9月会议上收紧政策。威廉姆斯今年在FOMC没有投票权。

里奇蒙联储总裁拉克尔表示支持9月升息。堪萨斯城联储乔治称，美国接近全面就业，这些讲话也未能提振美联储本月升息的前景。

纽约尾盘，指标10年期公债价格 上涨2/32，收益率报1.534%，周二尾盘报1.543%，收益率一度跌至三周低位的1.519%。

30年期公债 价格上涨7/32，收益率报2.229%，周二尾盘报2.240%，稍早，收益率跌至四周低位的2.206%。

两年期公债价格 持平，收益率报0.738%。

-----------------------1943 GMT-------------------------

价格 收益率% 变动

两年期公债 100-6/256 0.738 0.004

五年期公债 100-6/256 1.1201 -0.003

10年期公债 99-176/256 1.534 -0.009

30年期公债 100-108/256 2.2306 -0.009(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 母红)

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