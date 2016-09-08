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债券 | 2016年 9月 9日 星期五 04:10 BJT

美国债市：长债收益率跟随欧债收益率上涨，因德拉吉讲话不够鸽派

* 美国30年期公债收益率升至四周高位

* 欧洲央行总裁德拉吉的讲话不够鸽派，扶助全球公债收益率走强

* 美国下周将发售560亿美元公债

路透纽约9月8日 - 美国公债收益率周四全面上涨，走势同欧债一致，此前欧洲央行总裁德拉吉保留了进一步放宽货币政策的可能性，但没有暗示会真的追加刺激措施。

长债引领公债收益率升势，30年期美债收益率升至四周高位，连升第二个交易日。

德拉吉周四表示，央行将评估各种政策选项，以确保其史无前例的印钞计划能顺利落实。不过，央行未调整资产购买计划时限，到期日仍在3月底。且德拉吉在谈到该计划时，措辞没有任何倾向性，令原本预计央行会延长资产购买计划的市场人士感到意外。

受此影响，德国10年期公债 收益率升至负0.056%，30年期公债 收益率升至0.516%。

意大利、西班牙和葡萄牙10年期公债收益率均升6-7个基点。IT10YT=TWEB>

“德债走软波及到美债，主要因欧洲央行没有出台新的量化宽松措施，这被解读为政策立场不够鸽派，”法国农业信贷利率策略部门全球主管David Keeble称。

但Capital Economics高级欧洲分析师Jennifer McKeown称，她仍预计欧洲央行将延长购买资产计划至明年9月。

“明年，欧洲央行可能不得不再度加大资产购买力度，因物价压力仍非常疲弱。”

纽约尾盘，指标美国10年期公债 跌20/32，收益率报1.609%，周三尾盘报1.539%，周三该收益率一度跌至三周低点1.519%。

30年期公债 大跌逾一大点，收益率由周三的2.236%升至2.314%。

长债收益率小涨，也是因美国公布的数据显示，上周经季节调整后初请失业金人数意外降至7月中来最低的25.9万。

两年期公债 价格升2/32，收益率报0.774%。

在初请失业金数据公布后，联邦基金利率期货走势显示，投资人预计本月美联储升息的几率为21%，周三尾盘报15%。

下周美国财政部将发售560亿美元三年期、10年期和30年期公债。Action Economics指出，债市可能已开始为公债标售作准备了。

-----------------------1938 GMT-------------------------

价格 收益率% 变动

两年期公债 99-244/256 0.774 0.032

五年期公债 99-186/256 1.1817 0.060

10年期公债 99 1.6093 0.070

30年期公债 98-160/256 2.3139 0.078(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)

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