美国债市：长债收益率跟随欧债收益率上涨，因德拉吉讲话不够鸽派

中国债市动态：现券窄幅震荡期货走弱，短端表现略优
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
* 美国30年期公债收益率升至四周高位
* 欧洲央行总裁德拉吉的讲话不够鸽派，扶助全球公债收益率走强
* 美国下周将发售560亿美元公债
路透纽约9月8日 - 美国公债收益率周四全面上涨，走势同欧债一致，此前欧洲央行总裁德拉吉保留了进一步放宽货币政策的可能性，但没有暗示会真的追加刺激措施。
长债引领公债收益率升势，30年期美债收益率升至四周高位，连升第二个交易日。
德拉吉周四表示，央行将评估各种政策选项，以确保其史无前例的印钞计划能顺利落实。不过，央行未调整资产购买计划时限，到期日仍在3月底。且德拉吉在谈到该计划时，措辞没有任何倾向性，令原本预计央行会延长资产购买计划的市场人士感到意外。
受此影响，德国10年期公债 收益率升至负0.056%，30年期公债 收益率升至0.516%。
意大利、西班牙和葡萄牙10年期公债收益率均升6-7个基点。IT10YT=TWEB>
“德债走软波及到美债，主要因欧洲央行没有出台新的量化宽松措施，这被解读为政策立场不够鸽派，”法国农业信贷利率策略部门全球主管David Keeble称。
但Capital Economics高级欧洲分析师Jennifer McKeown称，她仍预计欧洲央行将延长购买资产计划至明年9月。
“明年，欧洲央行可能不得不再度加大资产购买力度，因物价压力仍非常疲弱。”
纽约尾盘，指标美国10年期公债 跌20/32，收益率报1.609%，周三尾盘报1.539%，周三该收益率一度跌至三周低点1.519%。
30年期公债 大跌逾一大点，收益率由周三的2.236%升至2.314%。
长债收益率小涨，也是因美国公布的数据显示，上周经季节调整后初请失业金人数意外降至7月中来最低的25.9万。
两年期公债 价格升2/32，收益率报0.774%。
在初请失业金数据公布后，联邦基金利率期货走势显示，投资人预计本月美联储升息的几率为21%，周三尾盘报15%。
下周美国财政部将发售560亿美元三年期、10年期和30年期公债。Action Economics指出，债市可能已开始为公债标售作准备了。
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价格 收益率% 变动
两年期公债 99-244/256 0.774 0.032
五年期公债 99-186/256 1.1817 0.060
10年期公债 99 1.6093 0.070
30年期公债 98-160/256 2.3139 0.078(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透上海1月16日 - 中国银行间市场流动性周一趋紧，资金价格亦走升。年初银行存款普遍增加较多，月 中准备金例行补缴压力不小，而且春节前取现高峰将至，加之本周还有缴税影响，资金需求高峰期料持续到下 周初。 交易员指出，对于季节性井喷的资金需求，央行应能及时通过公开市场逆回购给予满足，短期资金虽难脱 偏紧局面，但应该也不会有太大问题。 “越来越紧的节奏，这周日子估计都不好过了。”上海一券商交易员称。 华东一银行交易员表示，今日大行供给明显减少，主要是因为准备金补缴，“1月和一季度都是（存款） 旺季营销，补缴的规模会很大，有些大行（月中）几百亿的补缴规模，自己不借就不错了，少出是肯定的。” 她并谈到，本周缴税也将进行，此外春节前最主要的影响因素取现需求也会在本周集中体现；今日跨节资 金供给不多，价格也进一步抬升。 中国央行公开市场今日进行了2,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，28天期1,900亿元。据 此计算，单日净投放1,650亿元。 上述银行
路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国环球租赁的三年期境内贷款获得银行业者极热烈反应后，提高金额至20.3亿人民币(2.99亿美元)，已完成签署。