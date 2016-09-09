美国债市：长债收益率触及逾两个月高位，跟随日本公债走势

* 美国30年期和10年期公债收益率触及11周高位

* 日本公债收益率也上涨

* 9月政策会议临近，美联储决策者仍各执一词

路透纽约9月9日 - 美国公债收益率周五上涨，长债收益率触及逾两个月高位，走势同日本公债一致，此前有报道称，央行正在研究让公债收益率曲线变陡的几个选项，作为微调大规模刺激计划的措施之一。

分析师表示，过去六个月美国公债市场走势同日本公债一致，因近期日本投资人是美国公债的最大买家。

美国10年期和30年期公债收益率升至11周高位，公债收益率全线上涨，七年期公债收益率触及逾两个月最高，五年期公债收益率创一周高位。

数名熟悉日本央行想法的消息人士表示，央行正在研究让公债收益率曲线变陡的几个选项。日本当局目前急切地寻找重振经济的政策工具，多年来的大规模刺激政策并未让经济走出停滞。

受消息影响，20年期日本公债 收益率升至五个月高位0.435%，30年期公债 收益率大涨7个基点，报0.515%。

日本央行让收益率曲线变陡的计划，对美国公债可能有不利影响，因任何推高长期公债收益率的努力，都会重燃日本投资人对日本公债的买兴，道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg表示。

这可能减少日本资金流入美国公债，他补充道。

7月日本投资人是海外债券的大买家，买入规模达到约470亿美元，为2005年有数据纪录以来第二大。分析师称资金主要流入美国公债。

“日本公债和美国公债市场有千丝万缕的联系，德债同美债也是如此，我们经常关注海外需求，”法国兴业银行利率策略部门主管Subadra Rajappa称，“来自日本的海外需求动能的转变可能会影响美国公债市场。”

纽约尾盘，指标美国10年期公债 跌16/32，收益率报1.673%，周四尾盘报1.616%，今日该收益率一度触及1.678%的11周高位。

30年期公债 大跌逾一大点，收益率由周四的2.322%升至2.392%。

美联储本月稍后举行政策会议，周五多位决策者对是否在短期内升息表达了不同意见，从一些拥有永久投票权的委员的讲话中可以看出，他们对支持近期升息仍有保留。

周五尾盘，联邦基金利率期货走势暗示，投资人预计美联储在本月加息的几率为30%，高于周四尾盘的18%。

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价格 收益率% 变动

两年期公债 99-236/256 0.7901 0.012

五年期公债 99-136/256 1.2225 0.032

10年期公债 98-108/256 1.6732 0.057

30年期公债 97 2.3909 0.069(完)

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