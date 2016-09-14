美国债市：收益率曲线为两个月来最陡

* 预计欧洲央行和日本央行会减少对长债的支撑

* 本周零售销售和通胀数据成为焦点

路透纽约9月14日 - 美国公债收益率曲线周三升至逾两个月来最陡，尽管在周二的大幅抛售将长债收益率推至三个月高位后债市疲弱走势有所减缓。

较长期公债在过去一个月跑输，与日本公债收益率曲线变陡的走势一致。日本央行在研究令收益率曲线变陡的选项，以扶助促使银行增加放贷，长期利率处于低位制约了银行的放贷。

欧洲央行总裁德拉吉上周四发表不像以往那么鸽派的言论，引发了股市和债市的快速抛售，因投资者担心全球央行刺激经济和通胀的选项越来越少。

“都是由日本引发的，该国打算减少购买长债，”DRW Trading市场策略师Lou Brien称，“然后是德拉吉...是继日本之后的导火索。”

五年期和30年期公债收益率差 周三走阔至125点，为7月1日以来最阔。

日本长债收益率走高可能也令日债对日本投资者更有吸引力，减少了对美债的兴趣，因在外汇市场对冲公债的成本高企，也令美债变得更加昂贵。

“日本公债得到的支撑令它们更有吸引力，至少对日本投资者来说是如此，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg称。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)理事布雷纳德周一发表的鸽派言论，进一步削弱了下周升息的预期。

投资者将寻找美联储可能在11月或者12月会议上升息的新迹象，大部分投资者和分析师预计，12月升息可能性更大，因11月美国大选期间市场可能会出现波动。

周四将发布的美国零售销售数据和周五将发布的消费者通胀数据将受到关注，以寻找美国经济强劲程度的线索。

公债基本未对周三发布的数据作出反应，数据显示，美国8月进口物价六个月来首次下跌。

指标10年期公债价格 上扬13/32,收益率报1.69%，低于周二的1.73%。

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价格 收益率% 变动

两年期公债 99-32/32 (+03/32) 0.758

五年期公债 99-21/32 (+09/32) 1.198

10年期公债 98-09/32 (+13/32) 1.691