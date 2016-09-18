重温稿-美国债市：公债收益率攀升，因美国通胀上扬提升加息可能性

* 美国消费者物价指数涨幅超过预期 * 交易商预计12月加息的机率上升 * 下周举行的美联储和日本央行政策会议受关注 路透纽约9月16日 - 美国公债收益率周五上扬，之前公布的数据显示 ，8月美国消费者物价指数(CPI)升幅超预期，提升美国联邦储备理事会(F ED/美联储)今年稍后升息的可能性。 美国劳工部称，8月消费者物价指数(CPI)较前月增长0.2%，7月为持 平。 在截至8月的一年内，扣除食品和能源成本的核心CPI增长2.3%，高于 联储设定的2%的目标。 周四公布的零售销售数据疲弱，导致交易者降低对联储今年加息的预 期。 不过，在周五消费者物价数据公布后，12月升息的机率升至50%以上 。 “毫无疑问，这是又一个可能为联储加快政策正常化进程提供帮助的 数据，”D.A. Davidson固定收益交易部副总裁Mary Ann Hurley说。 指标10年期公债价格 尾盘上扬1/32，收益率报1.70%，数 据公布前为1.67%。 下周二到周三美联储将举行为期两天的政策会议，市场密切关注会后 声明，从中寻找是否会在今年稍后升息的蛛丝马迹。投资者目前认为，本 月升息的可能性不大。 “这可能导致联储调整政策声明措辞，他们可能会暗示，12月会有所 行动，”Hurley说。 根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货交易商现预计，1 2月升息的机率为51.2%，高于周四的47.5%。 9月升息的机率保持在12%。 通胀攀升也导致收益率曲线趋缓，暂缓本月不断趋陡的势头。 五年和30年期公债收益率差 收窄至123.70个基点，周 四触及两个半月最阔水平130个基点。 五年和30年期公债收益率差8月底仅为102个基点，之后不断扩阔，因 担忧日本央行会减少购买长债，以及美联储可能会推迟升息。 日本央行将于周三结束政策会议。目前，央行正在研究令收益率曲线 变陡的选项，以帮助刺激银行增加放贷。长期利率偏低抑制了银行的放贷 活动。 日本央行还考虑在未来进一步放宽政策时，将调降本已为负的利率作 为行动的核心，做法是将主要政策目标从基础货币转向利率。 -----------------------1902 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-30/32 (-03/32) 0.778 五年期公债 99-19/32 (-03/32) 1.208 10年期公债 98-06/32 (+01/32) 1.700 30年期公债 95-26/32 (+16/32) 2.448(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 利棣儿)