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亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 07:00 BJT

重温稿-美国债市：公债收益率攀升，因美国通胀上扬提升加息可能性

* 美国消费者物价指数涨幅超过预期
    * 交易商预计12月加息的机率上升
    * 下周举行的美联储和日本央行政策会议受关注

    路透纽约9月16日 - 美国公债收益率周五上扬，之前公布的数据显示
，8月美国消费者物价指数(CPI)升幅超预期，提升美国联邦储备理事会(F
ED/美联储)今年稍后升息的可能性。
    
    美国劳工部称，8月消费者物价指数(CPI)较前月增长0.2%，7月为持
平。
    
    在截至8月的一年内，扣除食品和能源成本的核心CPI增长2.3%，高于
联储设定的2%的目标。
    
    周四公布的零售销售数据疲弱，导致交易者降低对联储今年加息的预
期。
     
    不过，在周五消费者物价数据公布后，12月升息的机率升至50%以上
。
    
    “毫无疑问，这是又一个可能为联储加快政策正常化进程提供帮助的
数据，”D.A. Davidson固定收益交易部副总裁Mary Ann Hurley说。
    
    指标10年期公债价格 尾盘上扬1/32，收益率报1.70%，数
据公布前为1.67%。
    
    下周二到周三美联储将举行为期两天的政策会议，市场密切关注会后
声明，从中寻找是否会在今年稍后升息的蛛丝马迹。投资者目前认为，本
月升息的可能性不大。
    
    “这可能导致联储调整政策声明措辞，他们可能会暗示，12月会有所
行动，”Hurley说。
    
    根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货交易商现预计，1
2月升息的机率为51.2%，高于周四的47.5%。
    
    9月升息的机率保持在12%。
    
    通胀攀升也导致收益率曲线趋缓，暂缓本月不断趋陡的势头。
    
    五年和30年期公债收益率差 收窄至123.70个基点，周
四触及两个半月最阔水平130个基点。
   
    五年和30年期公债收益率差8月底仅为102个基点，之后不断扩阔，因
担忧日本央行会减少购买长债，以及美联储可能会推迟升息。
    
    日本央行将于周三结束政策会议。目前，央行正在研究令收益率曲线
变陡的选项，以帮助刺激银行增加放贷。长期利率偏低抑制了银行的放贷
活动。
    
    日本央行还考虑在未来进一步放宽政策时，将调降本已为负的利率作
为行动的核心，做法是将主要政策目标从基础货币转向利率。
    
       -----------------------1902 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-30/32   (-03/32)     0.778
    五年期公债      99-19/32   (-03/32)     1.208
    10年期公债     98-06/32   (+01/32)     1.700
    30年期公债     95-26/32   (+16/32)     2.448(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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