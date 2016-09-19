美国债市：收益率下跌，因投资者在美联储和日本央行会议前锁定获利

* 美国五年和30年期公债收益率差从6月触及的最高水平下滑
* 预计日本央行采取意外政策行动的可能性高于美联储
* 美国住宅建筑商信心升至去年10月以来最高
路透纽约9月19日 - 美国公债收益率周一下滑，因交易员在本周日本央行和美国联邦储备理事会(FED/美联储)召开政策会议前锁定收益率曲线变陡押注带来的利润。
市场交投清淡，日本适逢假日休市，美国今日无重要经济数据出炉。
“随着收益率曲线变陡，我们变得过于悲观。这只不过是在美联储和日本央行会议前的一些头寸调整，”Insight Investment固定收益投资组合经理Jason Celente称。
交易员减少了全球较长期公债头寸，因在欧洲央行9月8日决定暂时不延长2017年3月到期的、购买逾1万亿欧元公债的计划后，较长期公债收益率升幅快于较短期公债。
欧洲央行举措引发市场臆测，全球主要央行将会放弃通过祭出更多量化宽松等非传统政策，来压低长期借贷成本，并刺激经济成长。
一些交易员预计，日本央行可能在负利率区间进一步调低利率，减少公债购买以压低较长期公债收益率。
“日本央行更有可能出乎市场预料，美联储不会有大动作，”R.W. Pressprich & Co.政府和机构交易负责人Larry Milstein称。
同时，分析师普遍认为美联储将会维持0.25-0.50%的短期利率目标区间不变。
但交易员仍不相信周三两家央行会调整政策。
路透数据显示，利率市场走势暗示，交易员预计日本央行周三将目标利率从负0.1%下调至负0.30%的可能性为17%，美联储升息的可能性为11%。
另外，交易员和分析师称，纽约市周六发生的致29人受伤的爆炸案并未激发很多避险买盘。
指标10年期公债价格上涨2/32，收益率报1.694%，较上周五尾盘下跌 0.7个基点。
一民间机构发表的数据显示，美国9月房屋建筑商信心意外增加至11个月最高，数据公布后，美债收益率一度转平。
根据Tradeweb，五年期和30年期公债收益率差收窄至124个基点，上周四触及130个基点，为6月27日以来最阔。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-244/256 0.7743 -0.004
五年期公债 99-156/256 1.2066 -0.003
10年期公债 98-52/256 1.6979 -0.003
30年期公债 95-228/256 2.4445 -0.007(完)
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(编译 刘静；审校 母红)