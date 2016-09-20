美国债市：收益率下跌，因对日本央行的刺激政策不确定

* 投资者在日本央行可能采取措施前处于守势 * 美国房屋开工下降，美联储升息押注减弱 * 美债收益率曲线连续第三日趋平 路透纽约9月20日 - 美债收益率周二下跌，交易员买入较长期公债， 因交易员对日本央行是否会在为期两日的会议上决定增加刺激举措以提振 经济感到不确定。 美联储也将在9月20-21日召开政策会议，市场普遍预计会维持0.25-0 .50%的利率不变，为年底升息敞开大门。 交易员猜测日本央行可能将目标利率在负区间进一步调低，减少公债 购买数量以推低较长期公债收益率。 这一举措会令日本公债收益率曲线变陡，缓解国内银行的利润压力， 银行业利润因短期利率和公债收益率为负而备受打击。 “日本央行令市场意外的可能性大于美联储，”SG Corporate & Inv estment Banking美国利率策略负责人Subadra Rajappa称。 一些交易员怀疑由黑田东彦领导的日本央行是否会采取大胆行动以对 抗通缩和疲弱的需求，该央行此前有让市场失望的先例。 “没人知道他们可能会怎么做，”道明证券利率策略师Gennadiy Gol dberg称。 对日本央行是否会采取大胆刺激计划的疑虑重燃了对较长期美国公债 的需求，令美债收益率曲线趋平。 根据Tradeweb，五年期和30年期美债 收益率差小幅收 窄至123个基点，周二稍早缩窄至120个基点，上周四触及130个基点，为6 月27日以来最阔。 日本央行周三宣布其政策决定后，交易员将等待美联储发表政策声明 。 路透数据显示，期货和现货价格走势暗示，交易员预计日本央行将利 率从负0.10%下调至负0.30%的可能性为16%，美联储升息的可能性为17%。 最近出炉的一批美国经济数据疲弱，削弱了美联储周三升息的预期。 周二，美国政府称，房屋开工下降5.8%，年率为114.2万户，弱于分 析师预估。 指标10年期公债价格升2/32，收益率报1.689%，较周一收盘下跌1个 基点。 -----------------------1857 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-242/256 0.7784 0.004 五年期公债 99-162/256 1.2017 -0.005 10年期公债 98-72/256 1.6892 -0.009 30年期公债 96-40/256 2.4316 -0.012(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 母红)