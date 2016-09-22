美国债市：长债收益率跌至两周低位，因押注美联储升息步伐缓慢

英国经济：2017年并购活动将大幅下降，因投资者观望退欧前景--律所
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。
* 美国长债收益率跌至两周低位
* 收益率曲线趋缓，因美联储暗示升息次数减少
* 美国标售110亿美元10年期TIPS，获强劲需求
* 美国上周初请失业金人数触及两个月低位，成屋销售下降
路透纽约9月22日 - 美国公债收益率周四走低，指标公债收益率触及两周低位，市场重新押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)仅会缓慢升息，因经济成长疲弱，通胀长期低于2%的目标。
美联储周三保持短期利率目标区间在0.25%-0.5%不变，并保留了12月升息的可能性。
分析师还指出，联储决策者表示，将2017和2018年年均升息次数预期从之前的三次削减至两次。
交易商认为，12月升息远谈不上板上钉钉，且美联储利率正常化的步伐将会十分缓慢，这促使他们亲睐长期公债，看淡短债。此举导致收益率曲线触及逾一周来最平水平。
“如果你认为联储升息步伐缓慢，收益率曲线将会趋平，”Mitsubishi UFJ Securities USA的美国公债交易主管Thomas Roth表示。
根据CME Group的FedWatch工具，美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预计联储在12月会议上升息的几率约为58%，与周三持平。
除美联储发出的最新信号外，日本央行周三调整政策框架，称将把政策目标转向长债收益率，并允许通胀升至2%之上。此举支撑全球公债和股市表现。
“日本央行和美联储的声明令股市和公债共同受益。这表明，美日央行保持宽松政策，获得了金融市场的支持，”The Private Client Reserve at U.S. Bank的地区投资主管Jeff Kravetz表示。
指标10年期公债价格 上扬9/32，收益率报1.637%，盘中触及1.6080%，根据路透数据，此为9月9日以来最低。
五年期和30年期公债收益率差 收窄至118个基点，较周三收窄约1个基点。
今日公布的数据显示，9月17日当周初请失业金人数意外降至两个月低位，表明就业市场潜在势头强劲。数据公布之初，收益率曲线走陡。
但在数据显示8月成屋销售意外下降0.9%后，收益率曲线再度趋缓。
供应方面，美国财政部今日标售110亿美元10年期通膨保值公债(TIP)，投标倍数为2014年5月以来最高。
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价格 收益率% 变动
两年期公债 99-242/256 0.7785 -0.012
五年期公债 99-192/256 1.1772 -0.021
10年期公债 98-200/256 1.6338 -0.034
30年期公债 97-192/256 2.3552 -0.044(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 李军)
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。
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0135GMT * 欧元/日圆随美元/日圆走软，下行方向阻力最小 * 稍早探低至121.03后反弹，暂时处于121-124区间 * 若跌破121.00及120.93的12月8日低点，则看空，可能测试云区 * 今日日线一目均衡云区在118.05-119.86 * 技术阻力在一目均衡转换线和基准线，分别在122.37和122.55 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲