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亚洲 | 2016年 9月 27日 星期二 03:57 BJT

美国债市：公债价格上涨，因在美国总统大选候选人首场辩论前股市下挫

* 避险交易提振美国公债价格
    * 美国两年期公债标售结果有好有坏

    路透纽约9月26日 - 美国公债价格周一攀升，因投资人寻求在公债中
避险，全球股市下挫，金融股领跌，因德意志银行的消息拖累该股挫至纪
录低点。
    
    分析师表示，在美国总统大选候选人希拉里和特朗普首场辩论前的谨
慎情绪也带动公债价格走强。
    
    长债收益率跌至三周低点，两年期公债收益率也跌至两周最低。
    
    “美国公债大量升幅是因避险交易带动，”Action Economics固定收
益部门董事总经理Kim Rupert称。
    
    “美联储决定保持政策立场后，市场就有了利多动能。股市看上去也
非常疲弱，投资人很担心德意志银行等金融股。”
    
    德银周一表示，在与美国当局就其提出的要求德银支付140亿美元罚
款的磋商中，不需要德国政府的帮助，目前还没有考虑增资。
    
    德国Focus杂志报导称，德国总理梅克尔排除了政府协助德银的可能
性，否认会干预美国司法部正对德银进行的调查。
    
    指标10年期公债 尾盘升7/32，收益率报1.589%，低于上
周五尾盘的1.615%。周一稍早，该收益率跌至三周最低的1.574%。
    
    美国公布8月新屋销售降幅不及预期，尽管房价下滑且库存增加后，
美国10年期公债收益率一度升穿1.6%。
    
    美国30年期公债 价格升8/32，收益率由2.339%降至2.325
%，稍早触及三周最低的2.308%。
    
    短期公债方面，美国两年期公债 价格持平，收益率报0.74
1%，低于上周五尾盘的0.754%，稍早跌至两周最低的0.738%。
    
    今日美国标售的两年期公债结果有好有坏，得标利率为0.75%，标售
前二级市场收益率则报0.755%，此次得标利率略高于上次两年期公债标售
。
    
    投标倍数为2.65，略低于8月2.83和均值2.86%。间接投标得标为36.7
%，低于上次的45.8%和45.6%的均值。
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债      100-4/256    0.7418    -0.012
    五年期公债      99-254/256   1.1266    -0.026
    10年期公债     99-44/256    1.5908    -0.024
    30年期公债     98-80/256    2.3286    -0.010(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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