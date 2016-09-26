美国债市：公债价格上涨，因在美国总统大选候选人首场辩论前股市下挫

* 避险交易提振美国公债价格 * 美国两年期公债标售结果有好有坏 路透纽约9月26日 - 美国公债价格周一攀升，因投资人寻求在公债中 避险，全球股市下挫，金融股领跌，因德意志银行的消息拖累该股挫至纪 录低点。 分析师表示，在美国总统大选候选人希拉里和特朗普首场辩论前的谨 慎情绪也带动公债价格走强。 长债收益率跌至三周低点，两年期公债收益率也跌至两周最低。 “美国公债大量升幅是因避险交易带动，”Action Economics固定收 益部门董事总经理Kim Rupert称。 “美联储决定保持政策立场后，市场就有了利多动能。股市看上去也 非常疲弱，投资人很担心德意志银行等金融股。” 德银周一表示，在与美国当局就其提出的要求德银支付140亿美元罚 款的磋商中，不需要德国政府的帮助，目前还没有考虑增资。 德国Focus杂志报导称，德国总理梅克尔排除了政府协助德银的可能 性，否认会干预美国司法部正对德银进行的调查。 指标10年期公债 尾盘升7/32，收益率报1.589%，低于上 周五尾盘的1.615%。周一稍早，该收益率跌至三周最低的1.574%。 美国公布8月新屋销售降幅不及预期，尽管房价下滑且库存增加后， 美国10年期公债收益率一度升穿1.6%。 美国30年期公债 价格升8/32，收益率由2.339%降至2.325 %，稍早触及三周最低的2.308%。 短期公债方面，美国两年期公债 价格持平，收益率报0.74 1%，低于上周五尾盘的0.754%，稍早跌至两周最低的0.738%。 今日美国标售的两年期公债结果有好有坏，得标利率为0.75%，标售 前二级市场收益率则报0.755%，此次得标利率略高于上次两年期公债标售 。 投标倍数为2.65，略低于8月2.83和均值2.86%。间接投标得标为36.7 %，低于上次的45.8%和45.6%的均值。 价格 收益率% 变动 两年期公债 100-4/256 0.7418 -0.012 五年期公债 99-254/256 1.1266 -0.026 10年期公债 99-44/256 1.5908 -0.024 30年期公债 98-80/256 2.3286 -0.010(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)