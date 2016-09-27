美国债市：公债收益率下滑，因投资人担心德银困境或令联储再度推迟加息

* 德意志银行忧虑继续打压美国公债收益率 * 自美联储上周维持利率不变决定后，美国公债价格一路上扬 * 今日美国五年期公债标售需求平平，但没有影响公债升势 路透纽约9月27日 - 美国长期公债收益率周二跌至三周低点，因投资 人担心德国最大银行－德意志银行问题持续，可能令美国联邦储备理事会 (FED/美联储)再度推迟加息。 美国司法部为解决德银不当销售抵押贷款支持证券的诉讼，要求其支 付140亿美元罚款。该股在过去两日暴跌逾10%，今年迄今跌幅超过50%。 尽管美联储在上周政策声明中暗示可能在12月加息，但一些分析师表 示，如果德意志银行生存受到美国官司的威胁，12月升息的计划可能又被 打乱，特别是因美联储对海外发展一直都很敏感。 “鉴于市场担心德意志银行，德债(收益率)受到的压力更大，也已经 波及到美国公债。”法国兴业银行利率策略师Bruno Braizinha表示，“ 这已经促使一波避险交易。” 但Braizinha指出，自美联储上周货币政策会议上维持利率不变，且 声明基调鸽派后，美国公债的升势动能已经增强。 美国10年期公债收益率降至9月8日来最低的1.546%，30年期公债收益 率也跌至三周最低的2.272%。 整体而言，长债收益率已经连跌六日，两年期公债收益率连跌四日。 尾盘，10年期公债 价格升8/32，收益率报1.559%，低于 周一尾盘的1.589%。 在美国公布9月消费者信心指数胜预期，触及2007年8月来最高后，美 国10年期公债收益率一度小涨。 美国30年期公债 价格升逾一大点，收益率由周一的2.327 %降至2.276%。 美国两年期公债 持平，收益率报0.750%，低于周一尾盘的 0.759%。 今日美国标售340亿美元五年期公债，需求乏善可陈，但没有影响债 市的升势。 此次五年期公债标售得标利率为1.129%，高于标售前二级市场的1.12 5%，投标倍数为2.39，低于上次的2.54和均值2.43。 包括海外央行的间接投标得标为61.4%，低于8月的68.7%。 价格 收益率% 变动 两年期公债 100 0.75 -0.009 五年期公债 100-12/256 1.1151 -0.012 10年期公债 99-116/256 1.5599 -0.029 30年期公债 99-88/256 2.2804 -0.047(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)