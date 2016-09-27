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亚洲 | 2016年 9月 28日 星期三 05:21 BJT

美国债市：公债收益率下滑，因投资人担心德银困境或令联储再度推迟加息

* 德意志银行忧虑继续打压美国公债收益率
    * 自美联储上周维持利率不变决定后，美国公债价格一路上扬
    * 今日美国五年期公债标售需求平平，但没有影响公债升势

    路透纽约9月27日 - 美国长期公债收益率周二跌至三周低点，因投资
人担心德国最大银行－德意志银行问题持续，可能令美国联邦储备理事会
(FED/美联储)再度推迟加息。
    
    美国司法部为解决德银不当销售抵押贷款支持证券的诉讼，要求其支
付140亿美元罚款。该股在过去两日暴跌逾10%，今年迄今跌幅超过50%。
    
    尽管美联储在上周政策声明中暗示可能在12月加息，但一些分析师表
示，如果德意志银行生存受到美国官司的威胁，12月升息的计划可能又被
打乱，特别是因美联储对海外发展一直都很敏感。
    
    “鉴于市场担心德意志银行，德债(收益率)受到的压力更大，也已经
波及到美国公债。”法国兴业银行利率策略师Bruno Braizinha表示，“
这已经促使一波避险交易。”
 
    但Braizinha指出，自美联储上周货币政策会议上维持利率不变，且
声明基调鸽派后，美国公债的升势动能已经增强。
    
    美国10年期公债收益率降至9月8日来最低的1.546%，30年期公债收益
率也跌至三周最低的2.272%。
    
    整体而言，长债收益率已经连跌六日，两年期公债收益率连跌四日。
    
    尾盘，10年期公债 价格升8/32，收益率报1.559%，低于
周一尾盘的1.589%。
    
    在美国公布9月消费者信心指数胜预期，触及2007年8月来最高后，美
国10年期公债收益率一度小涨。
    
    美国30年期公债 价格升逾一大点，收益率由周一的2.327
%降至2.276%。
    
    美国两年期公债 持平，收益率报0.750%，低于周一尾盘的
0.759%。
    
    今日美国标售340亿美元五年期公债，需求乏善可陈，但没有影响债
市的升势。
    
    此次五年期公债标售得标利率为1.129%，高于标售前二级市场的1.12
5%，投标倍数为2.39，低于上次的2.54和均值2.43。
    
    包括海外央行的间接投标得标为61.4%，低于8月的68.7%。
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债      100           0.75      -0.009
    五年期公债      100-12/256    1.1151    -0.012
    10年期公债     99-116/256    1.5599    -0.029
    30年期公债     99-88/256    2.2804     -0.047(完)
  
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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