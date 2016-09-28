美国债市：OPEC达成限产协议消息推高公债收益率，但下行趋势仍完整

* 全球银行业风险仍对美国公债是积极因素

* 美联储主席叶伦认为通胀没有真正上升的压力

路透纽约9月28日 - 美国长期公债收益率周三小涨，因路透报道石油输出国组织(OPEC)已经达成了限制产量的协议，该协议将在11月实施。

美国原油期货和美股应声上涨，带动了风险意愿。

根据消息人士，OPEC同意将日产量限制在3,250万桶。

不过分析师指出，尽管收益率反弹，但公债的下行趋势仍未改变，上周美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持利率不变，对美国经济的立场谨慎。

除了美联储的展望外，大银行的问题以及显示美国经济成长缓慢的数据也提振了美国公债的避险吸引力。

“在这样的环境里，你不会想增加风险，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示。

“风险情绪有升有降，但只要经济成长低迷，加上有令人失望的事件，你的总体风险胃纳就不会改变。”

本周德意志银行成为市场焦点，因该行面临美国政府为解决其不当销售抵押贷款支持证券的诉讼，要求其支付140亿美元罚款。

美国第三大银行富国银行也遭遇一家股东提起的集体诉讼案，指控该公司在财务业绩及销售成功方面误导投资者。该行本月稍早同意支付1.9亿美元和解监管指控，事关部分员工在客户不知情的情况下开设高达200万个账户，以便达成销售目标。

近期美国公布的经济数据也远谈不上亮丽，周三的数据显示，8月美国耐用品订单较前月持平，尽管优于预期。

美联储主席叶伦今日在美国众议院金融服务委员会作证，讨论美国银行体质。但在问答环节，叶伦评论了美国经济表现，指出她没有看到通胀有任何真正的上升压力，但预计失业率将进一步下滑。

午后，10年期公债 价格跌1/32，收益率报1.561%，高于周二尾盘的1.556%。

美国30年期公债 价格跌3/32，收益率由周二的2.278%升至2.282%。

短债方面，美国两年期公债 持平，收益率报0.750%。

一些分析师表示，今日美国标售280亿美元七年期公债表现平平。

此次七年期公债标售得标利率为1.389%，低于标售前二级市场的1.390%，投标倍数为2.47，高于上月2.38，但低于均值2.50。

价格 收益率% 变动

两年期公债 99-254/256 0.7539 0.008

五年期公债 99-254/256 1.1266 0.004

10年期公债 99-116/256 1.5599 0.004

30年期公债 99-96/256 2.2789 0.001(完)

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