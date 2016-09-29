美国债市：公债收益率下滑，因德银消息引发市场新忧虑

路透纽约9月29日 - 美国公债收益率周四走低，因有报导称，多家已 清算了在德银 的衍生品交易头寸的基金，从该行提走了多余的现金和 头寸，这引发了市场新的忧虑，导致风险胃纳消失殆尽。 美国公债收益率在整个上午的交易中上扬，因油价受石油输出国组织 (OPEC)达成减产协议的消息提振走高，但彭博有关德银的报导发表后，公 债收益率大幅走低。 德银很快作出响应，该公司发言人称，有信心绝大多数交易客户明白 ，该行的财务状况稳定。 德银股价在欧洲股市收涨1%，但其美国存托凭证(ADR)急跌近7%，报1 1.44美元。 “都是德银惹得祸，”Cantor Fitzgerald的公债分析师和交易员Jus tin Lederer表示。“几乎所有资产类别今日的交易主题都是避险。公债 市场涨势凌厉。” 德银问题是本周刺激美国公债买盘的主要因素。该行因不当销售抵押 贷款支持证券(MBS)而受到美国政府调查，政府要求其支付140亿美元罚金 来和解。 分析师表示，鉴于地缘政治的紧张局势和政治不确定性，美国公债价 格的上行动能犹在。 其中之一是印巴局势紧张，印度军方周四表示，对疑似准备从巴基斯 坦控制的克什米尔地区向印度渗透的武装份子实施“外科手术式的打击” 。这是印度军方首次对一次向以巴基斯坦为基地的武装分子发动攻击做出 直接回应，他们将此次攻击归咎于巴基斯坦，使冲突升级的风险加大。 另一个因素是美国大选。任何共和党候选人特普朗获胜希望增加的迹 象，都可能给市场带来不确定，从而提振公债价格，Franklin Templeton 固定收益政策委员会联席主席Mike Materasso说。 在尾盘的交易中，美国指标10年期公债价格 上扬21/32， 收益率报1.558%，低于周三尾盘的1.567%。 美国30年期公债价格 上扬7/32，收益率报2.277%，周三 尾盘报2.288%。 美国两年期公债 持平，收益率报0.742%，周三尾盘报0.75 4%。 收益率曲线也变陡，表明全球不确定性，以及美国大选将促使美国联 邦储备理事会(FED/美联储)暂不行动，投资者远离短期公债。 美国五年和30年期公债收益率差 扩阔至116个基点。 -----------------------1933 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 100-4/256 0.7421 -0.012 五年期公债 100-10/256 1.1169 -0.013 10年期公债 99-116/256 1.5599 -0.007 30年期公债 99-88/256 2.2804 -0.008(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 利棣儿)