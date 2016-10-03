美国债市：公债收率上扬，因美国制造业数据强劲

* 9月美国制造业扩张 * 周五出炉的9月非农就业报告是关注焦点 * 对德银稳定性的担忧犹存 路透纽约10月3日 - 美国公债收益率周一攀升，之前公布的数据显示 ，美国制造业活动9月扩张，提振对美国经济成长的预期。市场静待备受 期待的就业数据周五公布。 供应管理协会(ISM)周一报告，9月美国制造业PMI从8月的49.4升至51 .5，表明该行业扩张。 投资者目前关注周五将出炉的非农就业数据，希望从中寻找美国联邦 储备理事会(FED/美联储)升息时机的进一步线索。 “如果数据强劲，则告诉市场，美联储可能真的会升息，”道明证券 驻纽约的利率策略师Gennadiy Goldberg表示，“如果本周经济数据的表 现一直这么强劲，那么，市场会进一步消化12月升息的可能性。” 周一制造业数据公布后，美联储年内升息的机率增加。根据CME Grou p的FedWatch工具，交易商现预计12月升息的机率为62%，11月升息机率为 11%。 指标美国10年期公债价格 尾盘下跌5/32，收益率报1.62% ，周五尾盘报1.61%。 美联储在9月21日政策会议结束时维持利率不变，但暗示仍可能在年 内收紧政策。受此影响，公债价格上扬。 美联储主席叶伦表示，预计联邦基金利率年内会被上调，但时间和幅 度取决于就业市场反弹的步伐，且前提是经济不会受到干扰。 “市场的关注焦点将是本周出炉的就业数据，”法国农业信贷银行的 公债交易部主管Dan Mulholland说。 接受路透调查的59位经济学家的预估中值是，9月就业岗位增加17万 个。 市场继续关注德银的发展，目前德银正与美国当局就和解抵押贷款支 持证券(MBS)相关调查进行协商，美国司法部提议德银支付140亿美元罚款 来和解。 上周五有报导称，德银可能与司法部达成和解协议，金额远低于140 亿美元。这提振市场风险意愿，削弱了对美国公债的需求。在季度末进行 资产组合调整时，对公债的需求尤为强劲。 “这在一定程度上导致月底交易量减少，”Mulholland说。 -----------------------1901 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-29/32 (-02/32) 0.798 五年期公债 99-23/32 (-05/32) 1.182 10年期公债 98-29/32 (-05/32) 1.622 30年期公债 98-05/32 (-02/32) 2.336(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 利棣儿)