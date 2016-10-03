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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 04:16 BJT

美国债市：公债收率上扬，因美国制造业数据强劲

* 9月美国制造业扩张
    * 周五出炉的9月非农就业报告是关注焦点
    * 对德银稳定性的担忧犹存

    路透纽约10月3日 - 美国公债收益率周一攀升，之前公布的数据显示
，美国制造业活动9月扩张，提振对美国经济成长的预期。市场静待备受
期待的就业数据周五公布。

    供应管理协会(ISM)周一报告，9月美国制造业PMI从8月的49.4升至51
.5，表明该行业扩张。

    投资者目前关注周五将出炉的非农就业数据，希望从中寻找美国联邦
储备理事会(FED/美联储)升息时机的进一步线索。

    “如果数据强劲，则告诉市场，美联储可能真的会升息，”道明证券
驻纽约的利率策略师Gennadiy Goldberg表示，“如果本周经济数据的表
现一直这么强劲，那么，市场会进一步消化12月升息的可能性。”
    
    周一制造业数据公布后，美联储年内升息的机率增加。根据CME Grou
p的FedWatch工具，交易商现预计12月升息的机率为62%，11月升息机率为
11%。
    
    指标美国10年期公债价格 尾盘下跌5/32，收益率报1.62%
，周五尾盘报1.61%。

    美联储在9月21日政策会议结束时维持利率不变，但暗示仍可能在年
内收紧政策。受此影响，公债价格上扬。   

    美联储主席叶伦表示，预计联邦基金利率年内会被上调，但时间和幅
度取决于就业市场反弹的步伐，且前提是经济不会受到干扰。
    
    “市场的关注焦点将是本周出炉的就业数据，”法国农业信贷银行的
公债交易部主管Dan Mulholland说。
    
    接受路透调查的59位经济学家的预估中值是，9月就业岗位增加17万
个。
    
    市场继续关注德银的发展，目前德银正与美国当局就和解抵押贷款支
持证券(MBS)相关调查进行协商，美国司法部提议德银支付140亿美元罚款
来和解。
    
    上周五有报导称，德银可能与司法部达成和解协议，金额远低于140
亿美元。这提振市场风险意愿，削弱了对美国公债的需求。在季度末进行
资产组合调整时，对公债的需求尤为强劲。
    
    “这在一定程度上导致月底交易量减少，”Mulholland说。 
    
       -----------------------1901 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-29/32   (-02/32)     0.798
    五年期公债      99-23/32   (-05/32)     1.182
    10年期公债     98-29/32   (-05/32)     1.622
    30年期公债     98-05/32   (-02/32)     2.336(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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