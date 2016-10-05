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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 04:25 BJT

美国债市：公债收益率攀升，因美服务业就业状况提振对就业报告的押注

* 周五公布的9月非农就业数据备受关注
    * ISM服务业就业分项指数提振对9月报告的预期
    * ADP就业数据弱于预期

    路透纽约10月5日 - 美国公债收益率周三上扬，之前公布的数据显示
，美国服务业就业分项指数强劲，提振对周五公布的非农就业岗位增幅的
预期。

    供应管理协会(ISM)周三表示，9月美国服务业采购经理人指数(PMI)
反弹至11个月高位，就业分项指数触及2015年10月以来最高。
    
    民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，美国9月民间就
业岗位增加15.4万个，低于分析师预估。

    “ISM数据引发更多的人预期，非农就业报告可能远强于ADP数据，”
FTN Financial的利率策略师Jim Vogel表示。
    
    路透调查的经济学家预计，周五公布的非农就业报告将显示，9月新
增就业岗位17.5万个。
    
    投资者还将关注8月数据是否会被上修。8月就业岗位增长15.1万个，
不及预期。
    
    指标10年期公债价格 下跌11/32，收益率报1.72%，高于
周二尾盘的1.68%，在上周五触及1.53%的低位后反弹。 
    
    对公债的避险需求自上周五以来减弱，因对德银稳定性的担忧缓解。

    “公债市场人气低迷，因市场明了，短期内对德银的忧虑不会进一步
加剧，”Vogel说，“周五下午德银可能达成和解的消息公布后，市场一
直在关注局势的发展，因此被压抑的公债卖盘今日才得以释放。”
    
    投资者还关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦10月14日在
波士顿联储主办的经济会议上的讲话，从中寻找联储下一次升息时机的新
线索。
    
    这可能是叶伦在11月初政策会议前，暗示是否会在会上升息的最后机
会。 
    
    根据CME Group的FedWatch工具，交易商预计美联储在11月升息的机
率为17%，12月升息的机率为64%。 
    
       -----------------------1842 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-26/32   (-02/32)     0.850
    五年期公债      99-11/32   (-06/32)     1.263
    10年期公债     98         (-11/32)     1.721
    30年期公债     95-30/32   (-24/32)     2.442(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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