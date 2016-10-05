美国债市：公债收益率攀升，因美服务业就业状况提振对就业报告的押注

* 周五公布的9月非农就业数据备受关注 * ISM服务业就业分项指数提振对9月报告的预期 * ADP就业数据弱于预期 路透纽约10月5日 - 美国公债收益率周三上扬，之前公布的数据显示 ，美国服务业就业分项指数强劲，提振对周五公布的非农就业岗位增幅的 预期。 供应管理协会(ISM)周三表示，9月美国服务业采购经理人指数(PMI) 反弹至11个月高位，就业分项指数触及2015年10月以来最高。 民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，美国9月民间就 业岗位增加15.4万个，低于分析师预估。 “ISM数据引发更多的人预期，非农就业报告可能远强于ADP数据，” FTN Financial的利率策略师Jim Vogel表示。 路透调查的经济学家预计，周五公布的非农就业报告将显示，9月新 增就业岗位17.5万个。 投资者还将关注8月数据是否会被上修。8月就业岗位增长15.1万个， 不及预期。 指标10年期公债价格 下跌11/32，收益率报1.72%，高于 周二尾盘的1.68%，在上周五触及1.53%的低位后反弹。 对公债的避险需求自上周五以来减弱，因对德银稳定性的担忧缓解。 “公债市场人气低迷，因市场明了，短期内对德银的忧虑不会进一步 加剧，”Vogel说，“周五下午德银可能达成和解的消息公布后，市场一 直在关注局势的发展，因此被压抑的公债卖盘今日才得以释放。” 投资者还关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦10月14日在 波士顿联储主办的经济会议上的讲话，从中寻找联储下一次升息时机的新 线索。 这可能是叶伦在11月初政策会议前，暗示是否会在会上升息的最后机 会。 根据CME Group的FedWatch工具，交易商预计美联储在11月升息的机 率为17%，12月升息的机率为64%。 -----------------------1842 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-26/32 (-02/32) 0.850 五年期公债 99-11/32 (-06/32) 1.263 10年期公债 98 (-11/32) 1.721 30年期公债 95-30/32 (-24/32) 2.442(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 利棣儿)