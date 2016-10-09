重温稿-美国债市：公债价格基本持稳，因就业数据喜忧参半且预计12月才会升息

* 9月就业岗位增幅低于预期，8月数据被上修 * 交易商降低对11月升息的预期 * 叶伦下周讲话备受关注 * 债市周一休市 路透纽约10月7日 - 美国公债价格周五收盘基本持稳，之前公布的数据显示9月就业岗位增速意外放缓， 但8月数据被上修，且交易员仍押注，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在12月升息。 美国9月非农就业岗位增加15.6万，不及经济学家预计的增长17.5万。8月就业岗位增幅被上修至16.7万， 初值为15.1万。 “就业数据略低于预期，但8月数据被上修，与预期一致；因此，总体而言，数据表现相当接近预期，”C antor Fitzgerald的利率策略师Justin Lederer表示。 指标10年期公债价格 上扬2/32，收益率报1.74%，稍早触及6月3日以来最高1.77%，上周五为1 .53%。 根据CME Group的FedWatch工具，就业数据公布后，交易商对美联储11月升息机率的预期降至10%，数据公 布前为15.5%。 CME数据显示，12月升息机率为66%，数据公布前为64%。 9月失业率上升0.1个百分点，至5.0%。这可能会引起部分联储官员的担忧。 接下来，投资者的注意力将转向10月14日美联储主席叶伦在波士顿联储主办的经济会议上的讲话，从中寻 找联储何时可能升息的新线索。 下周五，在叶伦讲话前将公布零售销售数据，这是投资者的另一个关注点，他们希望从中寻找经济力道的 进一步线索。 财政部下周将标售560亿美元附息公债，包括240亿美元三年期、200亿美元10年期和120亿美元30年期公债 。 下周一公债市场将因哥伦布日假期休市。 -----------------------1848 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-26/32 (+01/32) 0.846 五年期公债 99-10/32 (+02/32) 1.271 10年期公债 97-28/32 (+02/32) 1.736 30年期公债 95-12/32 (-08/32) 2.471(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 利棣儿)