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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 07:10 BJT

重温稿-美国债市：公债价格基本持稳，因就业数据喜忧参半且预计12月才会升息

* 9月就业岗位增幅低于预期，8月数据被上修
    * 交易商降低对11月升息的预期
    * 叶伦下周讲话备受关注
    * 债市周一休市

    路透纽约10月7日 - 美国公债价格周五收盘基本持稳，之前公布的数据显示9月就业岗位增速意外放缓，
但8月数据被上修，且交易员仍押注，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在12月升息。
    
    美国9月非农就业岗位增加15.6万，不及经济学家预计的增长17.5万。8月就业岗位增幅被上修至16.7万，
初值为15.1万。

    “就业数据略低于预期，但8月数据被上修，与预期一致；因此，总体而言，数据表现相当接近预期，”C
antor Fitzgerald的利率策略师Justin Lederer表示。

    指标10年期公债价格 上扬2/32，收益率报1.74%，稍早触及6月3日以来最高1.77%，上周五为1
.53%。
    
    根据CME Group的FedWatch工具，就业数据公布后，交易商对美联储11月升息机率的预期降至10%，数据公
布前为15.5%。
    
    CME数据显示，12月升息机率为66%，数据公布前为64%。
    
    9月失业率上升0.1个百分点，至5.0%。这可能会引起部分联储官员的担忧。

    接下来，投资者的注意力将转向10月14日美联储主席叶伦在波士顿联储主办的经济会议上的讲话，从中寻
找联储何时可能升息的新线索。
    
    下周五，在叶伦讲话前将公布零售销售数据，这是投资者的另一个关注点，他们希望从中寻找经济力道的
进一步线索。
    
    财政部下周将标售560亿美元附息公债，包括240亿美元三年期、200亿美元10年期和120亿美元30年期公债
。
    
    下周一公债市场将因哥伦布日假期休市。 
    
       -----------------------1848 GMT-------------------------     
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-26/32   (+01/32)     0.846
    五年期公债      99-10/32   (+02/32)     1.271
    10年期公债     97-28/32   (+02/32)     1.736
    30年期公债     95-12/32   (-08/32)     2.471(完)  
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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