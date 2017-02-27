美国债市：公债收益率上涨，投资人静待周二特朗普总统国会讲话

标题新闻：欧洲央行管委雅兹贝奇称应维持量化宽松举措直至看到更多通胀可持续的证据
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* 投资人静待周二特朗普总统国会讲话 * 公债收益率从周五触及的至少两周低点反弹 * 美联储柯普朗称可能需要在近期加息 路透纽约2月27日 - 美国公债收益率周一从周五触及的数周低点反弹 ，因预期周二美国总统特朗普在国会的讲话会带动收益率上升，而美国联 邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话也扶助收益率走强。 分析师表示，在上周五对美国公债愈发看好后，投资人也在调整仓位 。上周五美国10年期公债收益率 跌至逾五周最低的2.31%，周 一该收益率高见2.370%。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重 要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业 国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 特朗普周一表示，他正寻求“历史性的增加”军费支出，由削减其他 政府开支来注资，且周二他将谈及基建投资计划。 另外，达拉斯联储总裁柯普朗周一表示，美联储可能需要在近期加息 ，以避免落后于通胀形势。 “市场对柯普朗的讲话，以及可能会有迹象显示税改和基建等立法工 作会较早，而不是推迟的事实做出反应，这些都对经济成长非常有利。” 道明证券全球利率策略部门主管Priya Misra称。 根据CME Group的FedWatch程序，3月联邦基金利率期货价格周一下滑 ，成交创纪录，暗示交易商认为美联储在3月14-15日会议上升息的可能性 为35%，高于上周五的27%。 指标10年期美国公债 价格下跌13/32，收益率报2.363%， 上周五尾盘报2.317%。 -----------------------2055 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-216/256 1.2043 0.059 五年期公债 100-10/256 1.8668 0.064 10年期公债 98-252/256 2.365 0.048 30年期公债 100-88/256 2.9825 0.030(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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