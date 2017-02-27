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债券 | 2017年 2月 28日 星期二 05:36 BJT

美国债市：公债收益率上涨，投资人静待周二特朗普总统国会讲话

    * 投资人静待周二特朗普总统国会讲话
    * 公债收益率从周五触及的至少两周低点反弹
    * 美联储柯普朗称可能需要在近期加息

    路透纽约2月27日 - 美国公债收益率周一从周五触及的数周低点反弹
，因预期周二美国总统特朗普在国会的讲话会带动收益率上升，而美国联
邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话也扶助收益率走强。
    
    分析师表示，在上周五对美国公债愈发看好后，投资人也在调整仓位
。上周五美国10年期公债收益率           跌至逾五周最低的2.31%，周
一该收益率高见2.370%。
    
    美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重
要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业
国际竞争力等的全面计划做一些介绍。
    
    特朗普周一表示，他正寻求“历史性的增加”军费支出，由削减其他
政府开支来注资，且周二他将谈及基建投资计划。
    
    另外，达拉斯联储总裁柯普朗周一表示，美联储可能需要在近期加息
，以避免落后于通胀形势。
    
    “市场对柯普朗的讲话，以及可能会有迹象显示税改和基建等立法工
作会较早，而不是推迟的事实做出反应，这些都对经济成长非常有利。”
道明证券全球利率策略部门主管Priya Misra称。
    
    根据CME Group的FedWatch程序，3月联邦基金利率期货价格周一下滑
，成交创纪录，暗示交易商认为美联储在3月14-15日会议上升息的可能性
为35%，高于上周五的27%。
    
    指标10年期美国公债           价格下跌13/32，收益率报2.363%，
上周五尾盘报2.317%。
    
     -----------------------2055 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%     变动      
 
    两年期公债                99-216/256   1.2043    0.059
    五年期公债                100-10/256   1.8668    0.064
    10年期公债                98-252/256   2.365     0.048
    30年期公债                100-88/256   2.9825    0.030(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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