美国债市：特朗普国会讲话前公债收益率曲线趋平

* 2月美国公债月度总回报创去年6月来最高水平 * 投资者等待特朗普的国会讲话，从中寻找财政刺激计划细节 * 交易商上调对美联储3月加息的预期 * 美国第四季GDP增长年率修正值保持在1.9%，不及预期 路透纽约2月28日 - 美国较长期公债收益率周二因月底买盘而回落， 较短期公债收益率攀升，因押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能最 快在3月升息，导致收益率曲线的一部分触及去年11月以来最平水平。 根据一项彭博和巴克莱编制的指数，2月美国公债月度总回报有望创 下去年6月来最高水平。 投资者等待美国总统特朗普周三0200 GMT在国会发表讲话，预计他可 能会在讲话中透露有关减税、放松监管和基建支出计划的更多细节。 自12月中以来，公债收益率回落，当时指标公债收益率触及逾两年最 高，因预计特朗普在去年大选期间承诺的财政刺激举措会很快得以落实。 但这些计划目前还缺乏细节，投资者押注，计划会导致联邦负债猛增 ，并会推升国内通胀。部分市场人士寄望，特朗普将会在今日晚间的讲话 中，披露其被视为促成长的经济计划的部分内容。 “公债市场在等待，并关注计划出台时间可能会晚于预期的不确定性 ，”SunTrust Advisory Services的固定收益董事Andrew Richman表示。 指标10年期公债收益率 尾盘小跌，报2.365%。30年期公 债收益率 下跌近2个基点，报2.967%。 相反，两年期公债收益率 上扬逾3个基点，报1.236%。 两年/10年期公债收益率差 收窄至112个基点，为11月 以来最窄水平。 多位美联储官员近期表示，联储考虑在短期内升息，因经济接近充分 就业和2%的通胀目标。 旧金山联储总裁威廉姆斯称，会“认真考虑”是否在3月会议上升息 。费城联储总裁哈克也重申今年升息三次的预期。 利率期货 走势暗示，交易商预计，3月升息的机率约为37%。场 外互换市场 的走势暗示，交易商预计3月加息的可能 性为60%。 部分分析师仍对两周后升息存疑，因经济数据显示，经济仅温和扩张 ，无需加快升息步伐。 商务部周二稍早报告，第四季国内生产总值(GDP)增长年率修正值为1 .9%，与初值一致，但不及分析师的预期。 -----------------------2103 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-200/256 1.2362 0.032 五年期公债 99-224/256 1.9013 0.033 10年期公债 98-252/256 2.365 -0.002 30年期公债 100-160/256 2.9683 -0.017(完) (编译 母红; 审校 龚芳)