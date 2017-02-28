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债券 | 2017年 3月 1日 星期三 06:34 BJT

美国债市：特朗普国会讲话前公债收益率曲线趋平

    * 2月美国公债月度总回报创去年6月来最高水平
    * 投资者等待特朗普的国会讲话，从中寻找财政刺激计划细节
    * 交易商上调对美联储3月加息的预期
    * 美国第四季GDP增长年率修正值保持在1.9%，不及预期

    路透纽约2月28日 - 美国较长期公债收益率周二因月底买盘而回落，
较短期公债收益率攀升，因押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能最
快在3月升息，导致收益率曲线的一部分触及去年11月以来最平水平。
    
    根据一项彭博和巴克莱编制的指数，2月美国公债月度总回报有望创
下去年6月来最高水平。
    
    投资者等待美国总统特朗普周三0200 GMT在国会发表讲话，预计他可
能会在讲话中透露有关减税、放松监管和基建支出计划的更多细节。
    
    自12月中以来，公债收益率回落，当时指标公债收益率触及逾两年最
高，因预计特朗普在去年大选期间承诺的财政刺激举措会很快得以落实。
    
    但这些计划目前还缺乏细节，投资者押注，计划会导致联邦负债猛增
，并会推升国内通胀。部分市场人士寄望，特朗普将会在今日晚间的讲话
中，披露其被视为促成长的经济计划的部分内容。
    
    “公债市场在等待，并关注计划出台时间可能会晚于预期的不确定性
，”SunTrust Advisory Services的固定收益董事Andrew Richman表示。
    
    指标10年期公债收益率           尾盘小跌，报2.365%。30年期公
债收益率           下跌近2个基点，报2.967%。
    
    相反，两年期公债收益率          上扬逾3个基点，报1.236%。
    
    两年/10年期公债收益率差              收窄至112个基点，为11月
以来最窄水平。

    多位美联储官员近期表示，联储考虑在短期内升息，因经济接近充分
就业和2%的通胀目标。
    
    旧金山联储总裁威廉姆斯称，会“认真考虑”是否在3月会议上升息
。费城联储总裁哈克也重申今年升息三次的预期。
    
    利率期货      走势暗示，交易商预计，3月升息的机率约为37%。场
外互换市场                   的走势暗示，交易商预计3月加息的可能
性为60%。
    
    部分分析师仍对两周后升息存疑，因经济数据显示，经济仅温和扩张
，无需加快升息步伐。
    
    商务部周二稍早报告，第四季国内生产总值(GDP)增长年率修正值为1
.9%，与初值一致，但不及分析师的预期。
    
       -----------------------2103 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债                99-200/256   1.2362    0.032
    五年期公债                99-224/256   1.9013    0.033
    10年期公债                98-252/256   2.365    -0.002
    30年期公债                100-160/256  2.9683   -0.017(完) (编译 母红; 审校 龚芳)
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