美国债市：两年期公债收益率触及2009年来最高，因升息押注

路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。

在周二两位美联储官员讲话后，联邦基金利率期货价格显示，投资人认为本月加息的可能性超过65%。

最具影响力的联储官员之一、联邦公开市场委员会(FOMC)终身票委－纽约联储总裁杜德利表示，短期内收紧货币政策的理据“大大增强”。旧金山联储总裁威廉姆斯表示，“需要非常认真的考虑”是否要在3月15-16日会议上加息。

两年期公债收益率升至2009年8月来最高的1.308%。

“杜德利的讲话颇出人意料，”法国兴业银行利率策略师Bruno Braizinha表示，“他肯定是感到需要非常强有力地传达信息。市场也非常认真地看待他的讲话。”

在美国公布1月个人消费支出(PCE)数据显示，美联储看重的通胀指标录得四年最大月度升幅后，较长期美国公债也遭遇大举抛售。

美股大涨削弱了对避险美债的需求，令美债跌势加重。美股道琼工业指数史上首次升穿21,000点，标普500指数和纳斯达克指数也创下历史新高。

“股市大涨带动风险意愿，加之投资人担心可能在两周后加息，许多交易商纷纷开始消化这些最终将会发生的事件，这意味着他们不得不抛售大量所持公债，”Action Economics全球固定收益分析部门董事总经理Kim Rupert称。

指标10年期公债收益率升至2.471%，为2月16日来最高。30年期公债价格大跌逾两个大点，收益率升至2月16日来最高的3.074%。