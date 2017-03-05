重温稿-美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅

路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。

很多市场人士认为，叶伦在芝加哥高管俱乐部的讲话暗示，美联储准备在本月行动。

“听起来，经济现已经走上正轨了，”PGIM Fixed Income的高级资产组合经理Mike Collins说。

“之前市场有些担心，叶伦今天的讲话会更偏鸽派，不会谈及短期内升息的问题，甚至可能削弱近期升息的可能性。我认为，如果那样就会是大错特错。升息所需的市场、经济以及海外条件都已具备。”

除叶伦外，还有四位联储官员今天也发表了讲话。

根据CME Group的Fed Watch工具，联邦基金利率期货走势暗示，交易商预计3月升息的几率超过85%。

今日走势震荡，两年期公债收益率盘中触及2009年8月来最高。指标10年期公债收益率攀升至2月15日以来最高2.507%。七年期公债收益率也触及2月15日以来最高2.347%。

尽管公债收益率盘中创数年或数周新高，但周五收盘水平与周四尾盘基本持稳。

原因是投资者在本周稍早已基本消化了3月升息的预期，Voya Investment Management的高级市场策略师Karyn Cavanaugh表示。

“过去几日，3月升息的可能性已经是有目共睹了，”她说。

纽约联储总裁杜德利和旧金山联储总裁威廉姆斯均在本周稍早的讲话中暗示，联储准备尽早升息。