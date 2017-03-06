美国债市：收益率持稳，本周将有大量政府和公司债供应

修正-更新版 1-日本央行：审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
* 美国政府本周将标售560亿美元公债 * 利率期货市场走势暗示，交易员预计美联储下周将升息 * 投机客持有纪录高位的10年期美债净空头头寸-CFTC 路透纽约3月6日 - 美国公债收益率周一在窄幅交易区间内持稳，两 年期美债收益率处于七年半高位下方，因投资者为本周的大量政府和企业 债出售留出空间。 投资者还在消化上周收益率的大量升幅，受包括美国联邦储备理事会 (FED/美联储)主席叶伦在内的官员的讲话带动。交易员预计美联储将在下 周的政策会议上将利率上调四分之一个百分点。 “上周市场波动很大，现在大家在就业报告发布前都坚守着，”Raym ond James高级市场策略师Ellis Phifer称。美国政府将于周五发布就业 报告。 如果2月就业报告远弱于预期，美联储仍有可能不升息，但从现在来 看，交易员认为升息是板上钉钉的事情。 根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，交易员消 化的下次会议上升息的机率为86%，高于上周五收盘时的80%。 根据商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission )数据，投机客逐渐增加了对收益率看涨的押注，上周10年期美债看空押 注创纪录高位。 指标10年期美债 持平于2.494%，30年期美债 收益率升2个基点，至3.101%。 两年期美债 收益率小幅走高至1.309%，上周五触及1.345% ，为2009年8月以来的最高盘中水平。两年期美债对交易员对利率的看法 最为敏感。 股市下跌，此前朝鲜发射四颗弹道导弹，美国总统特朗普指责前任奥 巴马对其进行监听，激发了一些美债的避险买盘。 同时，投资者也关注本周的债券供应。 财政部周二将标售240亿美元三年期公债 ，周三将标 售200亿美元10年期公债，周四将标售120亿美元30年期公债。 根据汤森路透旗下IFR，预计本周公司将在美国企业债市场出售350亿 美元投资级债券。 -----------------------1944 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-164/256 1.3093 0.004 五年期公债 99-86/256 2.0158 -0.001 10年期公债 97-220/256 2.4943 0.002 30年期公债 98-16/256 3.0997 0.017(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。
路透上海5月25日 - 中国银行间市场周四资金面整体仍偏松，不过早盘隔夜回购加权利 率跌幅均较上日放缓，七天转升。交易员表示，跨月资金需求有所升温，月末及端午小长假 在即，连续宽松数日的短期流动性或趋收敛。 上海一券商交易员称，隔夜资金价格变化不大，七天期品种今起跨月，需求上升明显， “量上去了，利率目前还看上去的不多。” “存款类机构有限价，小银行借七天可能有点压力；但总体来说要跨月也不难借，我们 想出点贵的还出不了呢，”上海一险资交易员称。 华北一银行交易员认为，“这次跨月还好吧，现在大家主要怕的是跨季。” 中国央行公开市场周四将进行总额700亿元人民币的逆回购操作，完全对冲当日到期量 ，结束此前两日净回笼。其中七天期600亿元，14天期100亿元，中标利率持平。 上述券商交易员指出，今日公开市场操作中，七天逆回购比重明显上升，有助于满足市 场的跨月流动性需求。不过这也并不值得市场乐观，“虽然没再回笼了，毕竟也没投放”。 Shibor(上海银行间同业拆放利率)方面