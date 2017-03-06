美国债市：收益率持稳，本周将有大量政府和公司债供应

* 美国政府本周将标售560亿美元公债 * 利率期货市场走势暗示，交易员预计美联储下周将升息 * 投机客持有纪录高位的10年期美债净空头头寸-CFTC 路透纽约3月6日 - 美国公债收益率周一在窄幅交易区间内持稳，两 年期美债收益率处于七年半高位下方，因投资者为本周的大量政府和企业 债出售留出空间。 投资者还在消化上周收益率的大量升幅，受包括美国联邦储备理事会 (FED/美联储)主席叶伦在内的官员的讲话带动。交易员预计美联储将在下 周的政策会议上将利率上调四分之一个百分点。 “上周市场波动很大，现在大家在就业报告发布前都坚守着，”Raym ond James高级市场策略师Ellis Phifer称。美国政府将于周五发布就业 报告。 如果2月就业报告远弱于预期，美联储仍有可能不升息，但从现在来 看，交易员认为升息是板上钉钉的事情。 根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，交易员消 化的下次会议上升息的机率为86%，高于上周五收盘时的80%。 根据商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission )数据，投机客逐渐增加了对收益率看涨的押注，上周10年期美债看空押 注创纪录高位。 指标10年期美债 持平于2.494%，30年期美债 收益率升2个基点，至3.101%。 两年期美债 收益率小幅走高至1.309%，上周五触及1.345% ，为2009年8月以来的最高盘中水平。两年期美债对交易员对利率的看法 最为敏感。 股市下跌，此前朝鲜发射四颗弹道导弹，美国总统特朗普指责前任奥 巴马对其进行监听，激发了一些美债的避险买盘。 同时，投资者也关注本周的债券供应。 财政部周二将标售240亿美元三年期公债 ，周三将标 售200亿美元10年期公债，周四将标售120亿美元30年期公债。 根据汤森路透旗下IFR，预计本周公司将在美国企业债市场出售350亿 美元投资级债券。 -----------------------1944 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-164/256 1.3093 0.004 五年期公债 99-86/256 2.0158 -0.001 10年期公债 97-220/256 2.4943 0.002 30年期公债 98-16/256 3.0997 0.017(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)