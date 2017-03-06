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债券 | 2017年 3月 7日 星期二 04:50 BJT

美国债市：收益率持稳，本周将有大量政府和公司债供应

    * 美国政府本周将标售560亿美元公债
    * 利率期货市场走势暗示，交易员预计美联储下周将升息
    * 投机客持有纪录高位的10年期美债净空头头寸-CFTC

    路透纽约3月6日 - 美国公债收益率周一在窄幅交易区间内持稳，两
年期美债收益率处于七年半高位下方，因投资者为本周的大量政府和企业
债出售留出空间。
    
    投资者还在消化上周收益率的大量升幅，受包括美国联邦储备理事会
(FED/美联储)主席叶伦在内的官员的讲话带动。交易员预计美联储将在下
周的政策会议上将利率上调四分之一个百分点。
    
    “上周市场波动很大，现在大家在就业报告发布前都坚守着，”Raym
ond James高级市场策略师Ellis Phifer称。美国政府将于周五发布就业
报告。
    
    如果2月就业报告远弱于预期，美联储仍有可能不升息，但从现在来
看，交易员认为升息是板上钉钉的事情。
    
    根据CME　Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，交易员消
化的下次会议上升息的机率为86%，高于上周五收盘时的80%。
    
    根据商品期货交易委员会(Commodity　Futures Trading Commission
)数据，投机客逐渐增加了对收益率看涨的押注，上周10年期美债看空押
注创纪录高位。
    
    指标10年期美债           持平于2.494%，30年期美债           
收益率升2个基点，至3.101%。
    
    两年期美债          收益率小幅走高至1.309%，上周五触及1.345%
，为2009年8月以来的最高盘中水平。两年期美债对交易员对利率的看法
最为敏感。
 
    股市下跌，此前朝鲜发射四颗弹道导弹，美国总统特朗普指责前任奥
巴马对其进行监听，激发了一些美债的避险买盘。
    
    同时，投资者也关注本周的债券供应。
    
    财政部周二将标售240亿美元三年期公债              ，周三将标
售200亿美元10年期公债，周四将标售120亿美元30年期公债。
    
    根据汤森路透旗下IFR，预计本周公司将在美国企业债市场出售350亿
美元投资级债券。
    
    -----------------------1944 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%     变动      
 
    两年期公债                99-164/256   1.3093    0.004
    五年期公债                99-86/256    2.0158    -0.001
    10年期公债                97-220/256   2.4943    0.002
    30年期公债              　98-16/256    3.0997    0.017(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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