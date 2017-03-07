美国债市：公债收益率上涨，三年期公债标售需求平平

* 美国标售240亿美元三年期公债，需求平平 * 美联储下周升息的预期支撑公债收益率上涨 * 周三ADP将公布2月民间就业数据 路透纽约3月7日 - 美国公债收益率周二上涨，30年期公债收益率升 至逾一个月最高，因由美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周将升息预期 带来的谨慎气氛，令今日240亿美元三年期公债标售乏善可陈。 美国财政部将在周三和周四再分别标售200亿美元10年期公债和120亿 美元30年期公债。 “在美联储开会前难以消化这么大的存续期风险，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli表示。 投资人在等待有关美国经济状况的线索，以决定美联储是否肯定会在 3月会议上加息，最受瞩目的要属周五将出炉的2月非农就业报告。 上周受包括美联储主席叶伦在内的多位联储官员讲话影响，美债收益 率跳升。联储官员的言论令交易商上调了对本月加息的押注，现预计联储 将在3月14-15日的货币政策会议上上调联邦基金利率目标区间25个基点， 至0.75-1.00%。 美联储官员表示，美国经济接近达成全面就业，通胀也将升至2%联储 目标。 周三ADP将发布民间就业数据，路透访查分析师预计，2月就业岗位增 加19万，1月为24.6万。 “美联储升息的条件已经具备了一段时间，”Sit Fixed Income Adv isors LLC 高级投资组合经理人Bryce Doty称。 CME Group的FedWatch工具显示，利率期货走势暗示交易商现预计美 联储在3月会议上加息的机率为84%，同周一尾盘持平。 分析师表示，对美国即将升息的高期望值限制了今日三年期公债标售 的需求，这是本周560亿美元新债供应的第一笔。 今日三年期公债标售得标利率为1.630%，为近七年三年期公债标售最 高得标利率。 二级市场中，指标10年期美债 收益率升2个基点，报2.51 4%，30年期美债 收益率升约2个基点，至3.114%，路透数据显 示，30年期美债收益率稍早触及2月3日来最高。 -----------------------2028 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-154/256 1.3297 0.021 五年期公债 99-50/256 2.0458 0.032 10年期公债 97-180/256 2.5124 0.019 30年期公债 97-208/256 3.1128 0.016(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)