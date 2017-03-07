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债券 | 2017年 3月 8日 星期三 05:03 BJT

美国债市：公债收益率上涨，三年期公债标售需求平平

    * 美国标售240亿美元三年期公债，需求平平
    * 美联储下周升息的预期支撑公债收益率上涨
    * 周三ADP将公布2月民间就业数据

    路透纽约3月7日 - 美国公债收益率周二上涨，30年期公债收益率升
至逾一个月最高，因由美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周将升息预期
带来的谨慎气氛，令今日240亿美元三年期公债标售乏善可陈。
    
    美国财政部将在周三和周四再分别标售200亿美元10年期公债和120亿
美元30年期公债。
    
    “在美联储开会前难以消化这么大的存续期风险，”BMO Capital
Markets利率策略师Aaron Kohli表示。
    
    投资人在等待有关美国经济状况的线索，以决定美联储是否肯定会在
3月会议上加息，最受瞩目的要属周五将出炉的2月非农就业报告。
    
    上周受包括美联储主席叶伦在内的多位联储官员讲话影响，美债收益
率跳升。联储官员的言论令交易商上调了对本月加息的押注，现预计联储
将在3月14-15日的货币政策会议上上调联邦基金利率目标区间25个基点，
至0.75-1.00%。
    
    美联储官员表示，美国经济接近达成全面就业，通胀也将升至2%联储
目标。
    
    周三ADP将发布民间就业数据，路透访查分析师预计，2月就业岗位增
加19万，1月为24.6万。
    
    “美联储升息的条件已经具备了一段时间，”Sit Fixed Income Adv
isors LLC 高级投资组合经理人Bryce Doty称。
    
    CME Group的FedWatch工具显示，利率期货走势暗示交易商现预计美
联储在3月会议上加息的机率为84%，同周一尾盘持平。
    
    分析师表示，对美国即将升息的高期望值限制了今日三年期公债标售
的需求，这是本周560亿美元新债供应的第一笔。
    
    今日三年期公债标售得标利率为1.630%，为近七年三年期公债标售最
高得标利率。
    
    二级市场中，指标10年期美债           收益率升2个基点，报2.51
4%，30年期美债           收益率升约2个基点，至3.114%，路透数据显
示，30年期美债收益率稍早触及2月3日来最高。
        
    -----------------------2028 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%     变动      
 
    两年期公债                99-154/256   1.3297    0.021
    五年期公债                99-50/256    2.0458    0.032
    10年期公债                97-180/256   2.5124    0.019
    30年期公债              　97-208/256   3.1128    0.016(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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