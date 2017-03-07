美国债市：公债收益率上涨，三年期公债标售需求平平

中国金融：今年完成全部引战工作，6月将展开第二轮报价--东方资产
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
* 美国标售240亿美元三年期公债，需求平平 * 美联储下周升息的预期支撑公债收益率上涨 * 周三ADP将公布2月民间就业数据 路透纽约3月7日 - 美国公债收益率周二上涨，30年期公债收益率升 至逾一个月最高，因由美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周将升息预期 带来的谨慎气氛，令今日240亿美元三年期公债标售乏善可陈。 美国财政部将在周三和周四再分别标售200亿美元10年期公债和120亿 美元30年期公债。 “在美联储开会前难以消化这么大的存续期风险，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli表示。 投资人在等待有关美国经济状况的线索，以决定美联储是否肯定会在 3月会议上加息，最受瞩目的要属周五将出炉的2月非农就业报告。 上周受包括美联储主席叶伦在内的多位联储官员讲话影响，美债收益 率跳升。联储官员的言论令交易商上调了对本月加息的押注，现预计联储 将在3月14-15日的货币政策会议上上调联邦基金利率目标区间25个基点， 至0.75-1.00%。 美联储官员表示，美国经济接近达成全面就业，通胀也将升至2%联储 目标。 周三ADP将发布民间就业数据，路透访查分析师预计，2月就业岗位增 加19万，1月为24.6万。 “美联储升息的条件已经具备了一段时间，”Sit Fixed Income Adv isors LLC 高级投资组合经理人Bryce Doty称。 CME Group的FedWatch工具显示，利率期货走势暗示交易商现预计美 联储在3月会议上加息的机率为84%，同周一尾盘持平。 分析师表示，对美国即将升息的高期望值限制了今日三年期公债标售 的需求，这是本周560亿美元新债供应的第一笔。 今日三年期公债标售得标利率为1.630%，为近七年三年期公债标售最 高得标利率。 二级市场中，指标10年期美债 收益率升2个基点，报2.51 4%，30年期美债 收益率升约2个基点，至3.114%，路透数据显 示，30年期美债收益率稍早触及2月3日来最高。 -----------------------2028 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-154/256 1.3297 0.021 五年期公债 99-50/256 2.0458 0.032 10年期公债 97-180/256 2.5124 0.019 30年期公债 97-208/256 3.1128 0.016(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，欧元区房地产市场并未过热，但有一些地方房价偏高需要加以留意，特别市在主要城市的周边。
* 招标品种：国开行3/5/10年期固息增发债 * 招标金额：3/5年：50亿；10年：110亿 * 招标时间：5月25日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：4.25%-4.30%；4.27-4.32%；4.25-4.32% * 预测均值：4.27%；4.30%；4.30% 路透上海5月24日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三、五和10年三期债 。路透调查显示，穆迪下调中国评级对境内现券直接影响有限；考虑到目前流动性较为宽松 ，在参考今日农发行同期限新债招标结果基础上，明日国开行三期债收益率预测均值分别落 在4.27%、4.30%和4.30%。 北京一券商交易员称，目前资金较为宽松，明日国开债定位有望较二级水平稍有折让， 且曲线将继续平坦化。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，上述三个期限最 新收益率依次为4.3424%、4.3674%和4.3566%；明日三期债的标的券170205、17020