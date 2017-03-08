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债券 | 2017年 3月 9日 星期四 05:15 BJT

美国债市：收益率上涨，因ADP就业数据强劲提振升息预期

    * 美国民间就业岗位增幅为2015年12月以来最大-ADP
    * 10年期美债标售获强劲需求，重燃对美债的需求
    * 美国两年期公债收益率触及2009年8月以来最高
    * 一些投资者等待欧洲央行公债购买计划的线索

    路透纽约3月8日 - 美债收益率周三跳升，两年期公债收益率触及逾
七年半最高水平，因2月美国民间雇主大幅增加就业岗位，夯实了美国联
邦储备理事会(FED/美联储)下周升息的预期。
    
    较长期美债收益率触及12月以来最高后回落，因10年期美债标售获强
劲需求。
    
    “今天的走势受到ADP报告驱动，市场没有预料到数据会这么强劲，
”SG Corporate & Investment Banking美国利率策略负责人Subadra Raj
appa称。
    
    美国公司2月新增29.8万个就业岗位，为2015年12月以来最大增幅，
远超路透调查的经济学家预估的19万个。
    
    ADP报告发布后，中期和较长期美债收益率触及12月底以来最高。根
据路透数据，10年期美债收益率           触及2.583%，上次达到此高
位是12月20日，之后该收益率回落至2.554%，较周二尾盘上涨逾4个基点
。
    
    两年期美债收益率          升至1.378%，路透数据显示，为2009年
8月以来最高。尾盘报1.354%，较周二尾盘上升了2个基点。
    
    根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势暗示，交易
员预计下周升息的几率为86%，周二收盘时为82%。
    
    200亿美元10年期美债标售获强劲需求后，债市的抛售放缓，本周共
将发行560亿美元公债。
    
    财政部将于周四标售120亿美元30年期公债。
    
    投资者将等待欧洲央行在周四召开政策会议后，针对1万亿欧元债券
购买计划可能提供的线索。
    
    -----------------------2012 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%     变动      
 
    两年期公债                99-142/256   1.3542    0.024
    五年期公债                99-2/256     2.0859    0.042
    10年期公债                97-84/256    2.556     0.045
    30年期公债              　97-40/256    3.1473    0.037(完) (编译 刘静；审校 母红)
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