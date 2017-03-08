美国债市：收益率上涨，因ADP就业数据强劲提振升息预期

* 美国民间就业岗位增幅为2015年12月以来最大-ADP * 10年期美债标售获强劲需求，重燃对美债的需求 * 美国两年期公债收益率触及2009年8月以来最高 * 一些投资者等待欧洲央行公债购买计划的线索 路透纽约3月8日 - 美债收益率周三跳升，两年期公债收益率触及逾 七年半最高水平，因2月美国民间雇主大幅增加就业岗位，夯实了美国联 邦储备理事会(FED/美联储)下周升息的预期。 较长期美债收益率触及12月以来最高后回落，因10年期美债标售获强 劲需求。 “今天的走势受到ADP报告驱动，市场没有预料到数据会这么强劲， ”SG Corporate & Investment Banking美国利率策略负责人Subadra Raj appa称。 美国公司2月新增29.8万个就业岗位，为2015年12月以来最大增幅， 远超路透调查的经济学家预估的19万个。 ADP报告发布后，中期和较长期美债收益率触及12月底以来最高。根 据路透数据，10年期美债收益率 触及2.583%，上次达到此高 位是12月20日，之后该收益率回落至2.554%，较周二尾盘上涨逾4个基点 。 两年期美债收益率 升至1.378%，路透数据显示，为2009年 8月以来最高。尾盘报1.354%，较周二尾盘上升了2个基点。 根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势暗示，交易 员预计下周升息的几率为86%，周二收盘时为82%。 200亿美元10年期美债标售获强劲需求后，债市的抛售放缓，本周共 将发行560亿美元公债。 财政部将于周四标售120亿美元30年期公债。 投资者将等待欧洲央行在周四召开政策会议后，针对1万亿欧元债券 购买计划可能提供的线索。 -----------------------2012 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-142/256 1.3542 0.024 五年期公债 99-2/256 2.0859 0.042 10年期公债 97-84/256 2.556 0.045 30年期公债 97-40/256 3.1473 0.037(完) (编译 刘静；审校 母红)