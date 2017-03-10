美国债市：公债收益率下滑，尽管2月就业数据强劲

* 2月非农就业报告确定下周升息观点 * ADP就业数据发布后，部分交易商已对就业强劲增长寄予厚望 * 薪资成长反弹，但不及预期 * 有关欧洲央行讨论升息报道一度打压公债 路透纽约3月10日 - 美国公债收益率周五下滑，指标10年期公债收益 率从12周高位回落，此前美国公布数据显示2月非农就业岗位增幅大于预 期，但较最乐观的预期还是稍逊一筹。 不过分析师和投资人表示，今日公布的就业数据强劲程度足以巩固美 国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下周三升息的预期。 Allianz Investment Management副总裁John Bredemus表示，美联储 下周将行动，市场对此已有预期，就业报告没有影响该预期。 美国2月非农就业岗位增长23.5万，超过路透访查分析师预估的19万 。不过，在周三ADP公布2月民间就业岗位增加29.8万后，市场指望今日的 数据会更强劲。 薪资增长也不及预期，升0.2%，低于预估的0.3%。 “从薪资角度看，就业市场不算过热，”Morgan Stanley Investmen t Management投资组合经理人Jim Caron表示。 Caron表示，如果薪资增长保持迟滞，较长期公债收益率较目前水准 难以大涨。 市场交投震荡，指标10年期公债收益率 尾盘报2.578%， 较周四尾盘跌2.0个基点。路透数据显示，周五稍早该收益率升至2.624% ，为12月中来最高。 10年期公债收益率两周大涨超过25个基点，为11月特朗普胜选后最大 两周升幅。 对交易商对美联储货币政策观点最为敏感的两年期公债 收 益率跌约1个基点，报1.364%，周五稍早触及2009年8月来最高的1.388%。 两年期公债收益率连涨第二周，本周升幅为5个基点。 CME Group的FedWatch程序显示，利率期货走势暗示交易商认为下周 美联储升息一码至0.75-1.00%的几率为93%，高于周四的89%。 在彭博报道，欧洲央行决策者讨论是否在购债计划结束前升息后，公 债收益率一度上涨。 但在路透报道，上述建议并未获得广泛支持后，公债收益率恢复跌势 。 -----------------------2021 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-140/256 1.3594 -0.012 五年期公债 98-236/256 2.1048 -0.020 10年期公债 97-28/256 2.5818 -0.016 30年期公债 96-196/256 3.168 -0.015(完) (编译 李军; 审校 刘静)