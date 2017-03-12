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债券 | 2017年 3月 13日 星期一 07:00 BJT

重温稿-美国债市：公债收益率下滑，尽管2月就业数据强劲

    * 2月非农就业报告确定下周升息观点
    * ADP就业数据发布后，部分交易商已对就业强劲增长寄予厚望
    * 薪资成长反弹，但不及预期
    * 有关欧洲央行讨论升息报道一度打压公债

    路透纽约3月10日 - 美国公债收益率周五下滑，指标10年期公债收益
率从12周高位回落，此前美国公布数据显示2月非农就业岗位增幅大于预
期，但较最乐观的预期还是稍逊一筹。
    
    不过分析师和投资人表示，今日公布的就业数据强劲程度足以巩固美
国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下周三升息的预期。
    
    Allianz Investment Management副总裁John Bredemus表示，美联储
下周将行动，市场对此已有预期，就业报告没有影响该预期。
    
    美国2月非农就业岗位增长23.5万，超过路透访查分析师预估的19万
。不过，在周三ADP公布2月民间就业岗位增加29.8万后，市场指望今日的
数据会更强劲。
    
    薪资增长也不及预期，升0.2%，低于预估的0.3%。
    
    “从薪资角度看，就业市场不算过热，”Morgan Stanley Investmen
t Management投资组合经理人Jim Caron表示。
    
    Caron表示，如果薪资增长保持迟滞，较长期公债收益率较目前水准
难以大涨。
    
    市场交投震荡，指标10年期公债收益率           尾盘报2.578%，
较周四尾盘跌2.0个基点。路透数据显示，周五稍早该收益率升至2.624%
，为12月中来最高。
    
    10年期公债收益率两周大涨超过25个基点，为11月特朗普胜选后最大
两周升幅。
    
    对交易商对美联储货币政策观点最为敏感的两年期公债          收
益率跌约1个基点，报1.364%，周五稍早触及2009年8月来最高的1.388%。
    
    两年期公债收益率连涨第二周，本周升幅为5个基点。
    
    CME Group的FedWatch程序显示，利率期货走势暗示交易商认为下周
美联储升息一码至0.75-1.00%的几率为93%，高于周四的89%。
    
    在彭博报道，欧洲央行决策者讨论是否在购债计划结束前升息后，公
债收益率一度上涨。
    
    但在路透报道，上述建议并未获得广泛支持后，公债收益率恢复跌势
。
 
       -----------------------2021 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%     变动      
 
    两年期公债                99-140/256   1.3594    -0.012
    五年期公债                98-236/256   2.1048    -0.020
    10年期公债                97-28/256    2.5818    -0.016
    30年期公债              　96-196/256   3.168     -0.015(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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