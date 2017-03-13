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债券 | 2017年 3月 14日 星期二 04:46 BJT

美国债市：收益率上涨，市场预计美联储本周将升息

    * 预计美联储周三将升息
    * 市场等待美联储的新经济预估
    * 30年期公债收益率触及约三个月高位
    * 大部分公债收益率处于周五触及的高位之下
    * 企业债供应推升收益率

    路透纽约3月13日 - 美国公债收益率周一小升，因市场预计美国联邦
储备理事会(FED/美联储)周三将升息，担心美联储可能暗示未来升息步伐
将更激进。新的企业债供应也扶助压低公债价格。
    
    根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势暗示，交易
员预计美联储在为期两日的会议结束后宣布升息25个基点的可能性为95.2
%。上周五时这一几率为88.6%。
    
    分析师称，对美联储的新经济预估可能暗示收紧货币政策的步伐将更
加激进的担心，推高收益率。
    
    “绝对存在点阵图更偏鹰派的可能性，”Cantor Fitzgerald利率策
略师Justin Lederer谈到美联储预估时称。但他表示，该公司仍预计今年
升息三次。
    
    这与美联储决策者去年12月时的预估中值一致，摩根大通经济学家Mi
chael Feroli上周五称，美联储官员对今年升息次数预估的中间值可能会
增加至四次。
    
    指标10年期公债           价格下跌9/32，收益率报2.615%，上周
五尾盘为2.582%。30年期公债           价格下跌18/32，收益率报3.20
1%，略高于上周五的盘中高位，至约为三个月高位。
    
     对美联储政策最为敏感的两年期公债          收益率尾盘升约2个
基点，报1.376%。 
    
    七到30年期公债收益率上周五触及12月中以来最高，10年期收益率触
及2.624%，五年期触及2011年4月以来最高，三年期触及2010年4月以来最
高，两年期触及2009年6月以来最高。
    
    本周的一波企业债供应也可能推高了公债收益率，加拿大丰业银行公
债交易负责人Charles Comiskey称。
    
    周一的交投清淡，因交易员在看到美联储政策声明前不愿加大押注力
度，分析师称。
    
    -----------------------1950 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%     变动      
 
    两年期公债                99-132/256   1.376     0.017
    五年期公债                98-204/256   2.1317    0.027
    10年期公债                96-216/256   2.613     0.031
    30年期公债              　96-48/256    3.1988    0.029(完) (编译 刘静；审校 母红)
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