美国债市：收益率上涨，市场预计美联储本周将升息

标题新闻：欧洲央行管委雅兹贝奇称应维持量化宽松举措直至看到更多通胀可持续的证据
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* 预计美联储周三将升息 * 市场等待美联储的新经济预估 * 30年期公债收益率触及约三个月高位 * 大部分公债收益率处于周五触及的高位之下 * 企业债供应推升收益率 路透纽约3月13日 - 美国公债收益率周一小升，因市场预计美国联邦 储备理事会(FED/美联储)周三将升息，担心美联储可能暗示未来升息步伐 将更激进。新的企业债供应也扶助压低公债价格。 根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势暗示，交易 员预计美联储在为期两日的会议结束后宣布升息25个基点的可能性为95.2 %。上周五时这一几率为88.6%。 分析师称，对美联储的新经济预估可能暗示收紧货币政策的步伐将更 加激进的担心，推高收益率。 “绝对存在点阵图更偏鹰派的可能性，”Cantor Fitzgerald利率策 略师Justin Lederer谈到美联储预估时称。但他表示，该公司仍预计今年 升息三次。 这与美联储决策者去年12月时的预估中值一致，摩根大通经济学家Mi chael Feroli上周五称，美联储官员对今年升息次数预估的中间值可能会 增加至四次。 指标10年期公债 价格下跌9/32，收益率报2.615%，上周 五尾盘为2.582%。30年期公债 价格下跌18/32，收益率报3.20 1%，略高于上周五的盘中高位，至约为三个月高位。 对美联储政策最为敏感的两年期公债 收益率尾盘升约2个 基点，报1.376%。 七到30年期公债收益率上周五触及12月中以来最高，10年期收益率触 及2.624%，五年期触及2011年4月以来最高，三年期触及2010年4月以来最 高，两年期触及2009年6月以来最高。 本周的一波企业债供应也可能推高了公债收益率，加拿大丰业银行公 债交易负责人Charles Comiskey称。 周一的交投清淡，因交易员在看到美联储政策声明前不愿加大押注力 度，分析师称。 -----------------------1950 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-132/256 1.376 0.017 五年期公债 98-204/256 2.1317 0.027 10年期公债 96-216/256 2.613 0.031 30年期公债 96-48/256 3.1988 0.029(完) (编译 刘静；审校 母红)
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