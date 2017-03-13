美国债市：收益率上涨，市场预计美联储本周将升息

* 预计美联储周三将升息 * 市场等待美联储的新经济预估 * 30年期公债收益率触及约三个月高位 * 大部分公债收益率处于周五触及的高位之下 * 企业债供应推升收益率 路透纽约3月13日 - 美国公债收益率周一小升，因市场预计美国联邦 储备理事会(FED/美联储)周三将升息，担心美联储可能暗示未来升息步伐 将更激进。新的企业债供应也扶助压低公债价格。 根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势暗示，交易 员预计美联储在为期两日的会议结束后宣布升息25个基点的可能性为95.2 %。上周五时这一几率为88.6%。 分析师称，对美联储的新经济预估可能暗示收紧货币政策的步伐将更 加激进的担心，推高收益率。 “绝对存在点阵图更偏鹰派的可能性，”Cantor Fitzgerald利率策 略师Justin Lederer谈到美联储预估时称。但他表示，该公司仍预计今年 升息三次。 这与美联储决策者去年12月时的预估中值一致，摩根大通经济学家Mi chael Feroli上周五称，美联储官员对今年升息次数预估的中间值可能会 增加至四次。 指标10年期公债 价格下跌9/32，收益率报2.615%，上周 五尾盘为2.582%。30年期公债 价格下跌18/32，收益率报3.20 1%，略高于上周五的盘中高位，至约为三个月高位。 对美联储政策最为敏感的两年期公债 收益率尾盘升约2个 基点，报1.376%。 七到30年期公债收益率上周五触及12月中以来最高，10年期收益率触 及2.624%，五年期触及2011年4月以来最高，三年期触及2010年4月以来最 高，两年期触及2009年6月以来最高。 本周的一波企业债供应也可能推高了公债收益率，加拿大丰业银行公 债交易负责人Charles Comiskey称。 周一的交投清淡，因交易员在看到美联储政策声明前不愿加大押注力 度，分析师称。 -----------------------1950 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-132/256 1.376 0.017 五年期公债 98-204/256 2.1317 0.027 10年期公债 96-216/256 2.613 0.031 30年期公债 96-48/256 3.1988 0.029(完) (编译 刘静；审校 母红)