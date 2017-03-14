美国债市：较长期公债收益率下降，因油价急挫暗示通胀将走低

* 油价下跌，推低30年期和10年期美债收益率

* 美国两年期公债收益率微升

* 预计美联储周三将升息

路透纽约3月14日 - 美国较长期和指标公债收益率周二走低，因油价下跌，被市场看作是通货紧缩的信号，但收益率跌幅受限，因投资者等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发表的货币政策声明。

对通胀预期敏感的美国30年期公债收益率尾盘下跌约3个基点，从周一尾盘的3.192%跌至3.167%，接近稍早触及的盘中低位3.165%， 在前夜交投中触及三个月高位3.215%后逆转走势。

指标10年期公债收益率下跌约2个基点，报2.591%，周一尾盘为2.607%，两年期公债收益率小幅走高，在美联储发表声明前收益率曲线趋平。

油价挫至三个月低位，此前石油输出国组织(OPEC)报告，全球原油库存上升，且最大OPEC产油国沙特产量意外跳升。

油价下跌将阻碍通胀升高，分析师称。这提振较长期公债价格，推低收益率。

“油价不能守住升势的事实告诉我们，年初时对再通胀的担忧可能有些为时过早，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel称。

投资者等待美联储周三结束两天会议后发布最新的政策决定，市场普遍预计将升息，但对决策者是否会暗示以更快速度收紧货币政策还不确定。

根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势暗示，美联储宣布升息25个基点的可能性为93%，与周一时的预期一致。

美联储最新预估的不确定性可能是推升两年期公债收益率的原因，Piper Jaffray & Co固定收益策略负责人Justin Hoogendoorn称。

对美联储政策最为敏感的美国两年期公债价格小幅下跌,，收益率报1.380%，周一尾盘为1.372%。