美国债市：公债收益率重挫，此前美联储加息但维持今年再升息两次的预估

* 美联储三个月来第二次加息 * 美联储坚持今年再升息两次的预估 * 两年期和三年期公债收益率从数年高位回落至八日低点 * 中长期公债收益率也下滑 路透纽约3月15日 - 美国公债收益率周三下挫，此前美国联邦储备理 事会(FED/美联储)三个月来第二次加息，但没有提及有任何加快收紧货币 政策步幅的计划。 在美联储货币政策声明中称，进一步升息将是“逐步”的，且联储官 员坚持今年再加息两次、明年加息三次的预估后，对美联储政策最为敏感 的美国两年期和三年期公债收益率从美国交易时段早间触及的数年高位回 落。 美联储决定将隔夜拆借利率目标区间上调25个基点，至0.75-1.00%， 这是联储在货币政策正常化进程中迈出的最令人信服的其中一步。 “许多市场人士原本预计美联储声明和预估会更鹰派一些，”美银美 林美国短期利率策略部门主管Mark Cabana表示。 货币政策声明发布后，美国两年期和三年期公债收益率分别降至1.30 8%和1.598%的八日低点。声明发布前，其收益率分别触及2009年6月和201 0年4月以来的最高。 美国中长期公债收益率也下滑，30年期公债 和指标10年 期公债 收益率分别跌至3.114%和2.513%的一周低点。 七年期公债 和五年期公债 收益率则分别跌至2. 312%和2.021%的八日低点。 指标10年期公债价格升17/32，收益率报2.533%，周二尾盘报2.595% 。 -----------------------1830 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-152/256 1.336 -0.044 五年期公债 99-46/256 2.0498 -0.073 10年期公债 97-132/256 2.5347 -0.060 30年期公债 97-112/256 3.1325 -0.041(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)