美国债市：公债收益率从逾一周低点反弹，因投资人认为昨日跌势过激

* 公债收益率从逾一周低点反弹 * 10年期公债收益率在隔夜市场触及2.486%后反弹至2.524% * 对美联储升息预估的反应被认为是过度 * 荷兰选举结果令避险公债需求降低 路透纽约3月16日 - 美国公债收益率周四从逾一周低点反弹，因投资 人认为昨日在美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持今年只会逐步加息的 预估后，公债收益率跌幅过大。 美联储周三一如预期，三个月内第二次加息，但在货币政策声明中称 ，进一步升息将是“循序渐进的”，且联储官员坚持今年再加息两次、明 年加息三次的预估。 周三路透调查显示，一级市场交易商也预计，美联储今年只会再加息 两次，多数预计明年加息至少三次。 尽管美联储的加息预估带来的失望情绪周三令公债收益率应声下挫， 但周四这种情绪消散。 “美国公债昨日可能有些超买，”Williams Capital Group固定收益 销售和交易部门主管David Coard表示。“可能有一些投资人决定对走势 进行一些获利了结。”他在谈及周四公债价格下跌，收益率上涨时表示。 指标10年期公债 尾盘跌5/32，收益率升至2.524%，周三 尾盘报2.504%，今日日高报2.538%。 周四隔夜市场指标公债收益率延续周三的跌势，一度挫至10日最低的 2.486%。 美国30年期公债 跌19/32，收益率由3.102%升至3.134%， 午后触及日高3.156%。 被认为对美联储政策最为敏感的两年期公债 价格小跌，收 益率由1.316%升至1.324%。 周三两年期公债收益率大跌超过6个基点，录得6月来最大单日跌幅， 在隔夜市场延续跌势，创10日最低的1.299%后转升。 荷兰中间偏右的首相吕特在周三大选中击败反伊斯兰和反欧盟的威尔 德斯，让其他面对民族主义浪潮的欧盟国家大大地松了一口气。之后公债 收益率也上涨。 “威尔德斯没有赢得荷兰大选，消除了市场上的一些风险，”道明证 券利率策略师Gennadiy Goldberg表示。 -----------------------1905 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-156/256 1.3281 0.012 五年期公债 99-62/256 2.0365 0.020 10年期公债 97-144/256 2.5293 0.025 30年期公债 97-76/256 3.1399 0.038(完) (编译 李军; 审校 母红)