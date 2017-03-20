美国债市：公债价格上涨，因预计美联储不太可能加快升息步伐

* 关注本周多位美联储官员讲话 * 美联储的埃文斯预计今年再升息两次 * 市场认为美联储不太可能加快升息步伐 路透纽约3月20日 - 美国公债价格周一上涨，因芝加哥联储总裁埃文 斯重申美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年可能再升息两次，令预计升 息步伐会加快的投资者感到失望。 埃文斯是美联储上周一如预期升息一码以后第一个公开表态的联储官 员。 收益率自上周三美联储会议以来下跌。部分投资者原本预计美联储会 对升息采取更鹰派的基调，因预计经济将增强。 “上周过后，投资者明白了美联储没有他们预想地那么鹰派，现在看 到的有些像是缴械投降，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg称， “市场在重新消化一个态度更鸽派的美联储。” 指标10年期美债 价格上涨7/32，收益率报2.48%，低于上 周五的2.50%。 美联储上周重申未来升息步伐是“循序渐进的”，根据当前的步伐， 直到2019年末利率才会恢复到中性水准。 埃文斯周一还表示，美联储可能会等到至少6月的政策会议，才会决 定是否再次升息，以便有时间消化经济和金融市场数据，以及特朗普政府 的财政政策计划。 投资者根据特朗普将实施新的财政刺激政策预期，认为经济增速将有 可能加快。 但特朗普政府尚未公布财政政策细节，导致债市抛售暂歇。 预计美联储官员本周的讲话将主导市场走势。 “本周数据不多，也没有名义债券供应，所以市场基调将跟随美联储 官员的讲话，”Jefferies高级货币市场分析师Thomas Simons称。 美联储主席叶伦将于周四在社区发展会议上讲话。 堪萨斯城联储总裁乔治、克里夫多兰联储总裁梅斯特和波士顿联储总 裁罗森格伦都将在周二发表讲话。 -----------------------1848 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-22/32 (+01/32) 1.297 五年期公债 99-14/32 (+04/32) 1.995 10年期公债 98-01/32 (+07/32) 2.475 30年期公债 98-08/32 (+13/32) 3.091(完) (编译 刘静；审校 李军)