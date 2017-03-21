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亚洲 | 2017年 3月 22日 星期三 03:58 BJT

美国债市：价格上涨，因股市下跌投资者寻求避险

    * 股市下跌，增加对公债的需求
    * 美国10年期美债收益率触及3月1日以来最低

    路透纽约3月21日 - 美国公债收益率周二跌至三周低位，因股市急挫
，增加了对低风险美债的需求，分析师认为，对特朗普政府财政计划进展
状况失望是背后的原因之一。    
    
    美股周二大幅下挫，标普500和道指跌约1%，势将录得11月特朗普赢
得大选以来的最大单日百分比跌幅。
    
    “股市下跌，公债对此做出反应，”DRW Trading市场策略师Lou
Brien称。
    
    分析师认为，股市遭抛售的原因是对美国总统特朗普促增长政策将很
快实施的信心降低，这些政策包括金融去监管等。
    
    特朗普废除奥巴马医保法案的计划遭遇议员的反对，新的财政刺激举
措可能被延误，因政府把医保法案等国内问题放在了首要地位。
    
    指标10年期美债           价格升11/32，收益率报2.43%，为3月1
日以来最低，低于稍早的2.50%。
    
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息步伐没有部分投资者之前预计
的那么激进的预期，为周二美债价格涨势助力。
    
    自上周三美联储一如预期升息后，美债收益率一直下跌，部分投资者
原本预计美联储可能对未来升息采取更鹰派的基调，因预计经济增长将加
速。
    
    “他们把很多的火力都集中在了利率决定上，以至于在交易员心中营
造出一种紧迫的氛围，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel称。
    
    但“当他们真正坐下来开会时，他们说‘我们得升息了’，但并未在
其它方面没有表现出任何的紧迫感，”Vogel称。
    
    美联储重申，未来升息路径将是“循序渐进的”，如果继续保持当前
的升息步伐，直到2019年底利率才会回到中性水准。
    
    市场聚焦美联储官员本周的讲话，以寻找未来利率政策的新线索。
    
    美联储主席叶伦将于周四在社区发展大会上讲话。
    
    堪萨斯城联储主席乔治周二称，美联储看到有机会撤走一些刺激经济
的货币政策举措。
    
    周二稍晚，克里夫多兰联储主席梅斯特和波士顿联储主席罗森格伦也
将发表讲话。
    
    -----------------------1857 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债                99-23/32   (+02/32)     1.272
    五年期公债                99-19/32   (+05/32)     1.960
    10年期公债                98-13/32   (+11/32)     2.432
    30年期公债              　99-03/32   (+26/32)     3.047(完) (编译 刘静；审校 母红)
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