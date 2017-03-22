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亚洲 | 2017年 3月 23日 星期四 03:58 BJT

美国债市：公债价格上涨，因预计特朗普财政刺激政策短期内恐难出台

    * 公债价格上涨，因预计财政刺激政策会推迟出台
    * 投资者关注国会对特朗普医保改革议案的投票
    * 油价下跌压低了通胀预期

    路透纽约3月22日 - 美国公债收益率周三下跌，因投资者对美国联邦
储备理事会(FED/美联储)可能加快升息步伐的预期降温，且从目前的情况
看，新财政刺激政策短期内恐难出台。
    
    从周三的情况看，美国总统特朗普和国会共和党领导人争取众议院议
员支持，推翻奥巴马医疗法案的努力可能会失败。他们提出的医改议案面
临来自保守派共和党议员的强大阻力。众议院将在周四对该议案进行投票
。
    
    市场认为，包括医保在内的多项国内改革计划推迟通过，可能会导致
新财政刺激政策出台的时间延后。投资者之前预计这些促成长举措会提振
成长，并会促使美联储加快升息步伐。

    “人们对国会快速批准医保改革议案失去了信心，”BMO Capital Ma
rkets驻纽约的美国利率策略部主管Ian Lyngen说。
    
    指标10年期公债价格           上扬11/32，收益率报2.40%，低于
周二的2.43%。

    10年期公债收益率稍早跌至2月28日以来最低2.37%，从3月14日触及2
.63%回落。
    
    “公债收益率之前上扬，因考虑到政府可能出台财政刺激政策，会促
使美联储作出政策响应，”瑞士银行的美国利率策略部主管Chirag Miran
i说。
    
    现在，“市场逐渐意识到这可能需要一段时间，也可能最终出台的版
本与市场之前的预期有出入，”Mirani说。
    
    油价周三也下跌，因美国原油库存增加，凸显出尽管石油输出国组织
(OPEC)牵头减产，但全球原油供应过剩的情况仍然存在。
    
    这也压低了通胀预期。市场认为，通胀预期降低将会使美联储推迟进
一步收紧政策的时间。

    “油价近期下跌，扶助压低基于市场的通胀预期，”Mirani说。
    
    市场密切关注本周美联储官员的讲话，希望从中寻找未来利率政策的
新线索。
    
    美联储主席叶伦将于周四在一次社区发展大会上发表讲话。
    
    投资者还关注周五出炉的耐久财订单和制造业数据。
    
       -----------------------1848 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债                99-24/32   (+01/32)     1.252
    五年期公债                99-24/32   (+05/32)     1.930
    10年期公债                98-23/32   (+11/32)     2.396
    30年期公债                99-25/32   (+24/32)     3.012(完) (编译 母红; 审校 李军)
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