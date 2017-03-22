美国债市：公债价格上涨，因预计特朗普财政刺激政策短期内恐难出台

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月24日
路透5月24日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8902 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 7.05 0.64 1.60 市北高新 13.27 1.036 1.86 大众交通 5.21 0.672 1.13 永生投资 10.62 1.196 1.29 老凤祥
* 公债价格上涨，因预计财政刺激政策会推迟出台 * 投资者关注国会对特朗普医保改革议案的投票 * 油价下跌压低了通胀预期 路透纽约3月22日 - 美国公债收益率周三下跌，因投资者对美国联邦 储备理事会(FED/美联储)可能加快升息步伐的预期降温，且从目前的情况 看，新财政刺激政策短期内恐难出台。 从周三的情况看，美国总统特朗普和国会共和党领导人争取众议院议 员支持，推翻奥巴马医疗法案的努力可能会失败。他们提出的医改议案面 临来自保守派共和党议员的强大阻力。众议院将在周四对该议案进行投票 。 市场认为，包括医保在内的多项国内改革计划推迟通过，可能会导致 新财政刺激政策出台的时间延后。投资者之前预计这些促成长举措会提振 成长，并会促使美联储加快升息步伐。 “人们对国会快速批准医保改革议案失去了信心，”BMO Capital Ma rkets驻纽约的美国利率策略部主管Ian Lyngen说。 指标10年期公债价格 上扬11/32，收益率报2.40%，低于 周二的2.43%。 10年期公债收益率稍早跌至2月28日以来最低2.37%，从3月14日触及2 .63%回落。 “公债收益率之前上扬，因考虑到政府可能出台财政刺激政策，会促 使美联储作出政策响应，”瑞士银行的美国利率策略部主管Chirag Miran i说。 现在，“市场逐渐意识到这可能需要一段时间，也可能最终出台的版 本与市场之前的预期有出入，”Mirani说。 油价周三也下跌，因美国原油库存增加，凸显出尽管石油输出国组织 (OPEC)牵头减产，但全球原油供应过剩的情况仍然存在。 这也压低了通胀预期。市场认为，通胀预期降低将会使美联储推迟进 一步收紧政策的时间。 “油价近期下跌，扶助压低基于市场的通胀预期，”Mirani说。 市场密切关注本周美联储官员的讲话，希望从中寻找未来利率政策的 新线索。 美联储主席叶伦将于周四在一次社区发展大会上发表讲话。 投资者还关注周五出炉的耐久财订单和制造业数据。 -----------------------1848 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-24/32 (+01/32) 1.252 五年期公债 99-24/32 (+05/32) 1.930 10年期公债 98-23/32 (+11/32) 2.396 30年期公债 99-25/32 (+24/32) 3.012(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透5月24日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8902 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 7.05 0.64 1.60 市北高新 13.27 1.036 1.86 大众交通 5.21 0.672 1.13 永生投资 10.62 1.196 1.29 老凤祥
路透5月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中化弘润石油化工首次进入境内联贷市场的三年期 定期贷款在13家银行加入后，贷款规模已经扩大至2.7亿美元。 借款人为中国国营企业中化集团公司的关系企业，该公司执行一项贷款金额最高扩增9,000万美元的绿鞋 选择权，并将整体贷款规模从1.10亿美元进一步提高。 13家银行承诺贷款金额是初始目标的三倍。 法国外贸银行为该笔贷款的独家牵头行兼簿记行，这笔贷款的最高综合收益为383.83个基点，利率较伦敦 银行间拆放款利率(Libor)加码320个基点，平均期限1.88年。 基金将作为运营资本，用途包括采购原物料等。 该借款人与摩科瑞能源贸易(北京)有限公司设有承购协议。标的产品为沥青。该承购协议构成贷款担保品 的一部分。 中化弘润主要产品有液化石油气、车船用系列柴汽油、燃料油、70、90、100重交道路沥青与改性沥青等 。 贷款额度分配如下：(单位：百万美元) 牵头行兼簿记行
* 10年公债106/4殖利率随美债收高 * 长假在即，追价意愿偏低 * 关注FED公布会议纪录 * 106/4殖利率明日区间料在1.05-1.08% 路透台北5月24日 - 台湾10年指标公债106/4殖利率周三随美债收高。交易员表示，尽管上日30年期公债标售低于预期，但长假在即，追价意愿偏低；另各方也关注今日稍晚美联储(FED)公布的会议纪录。 他们指出，30年长券标售之后，今日归于平静。本周结束后即是四天的端午节假期，观望气氛更浓，料短期交投重心将转到存续期较短的五年106/5期公债。 〞五年券风险低，要过长假了，大家会多考虑这个。〞一位大型银行交易员说。 至于明日是10年公债106/4增额券发行前交易首日，多家交易员预估此期券料高于现券106/4殖利率约0.5-2基点，主要还是反应借券不需成本的因素，惟本周交投热度料不高。 本次增额发行的106/4期公债250亿台币，将于6月13日标售，6月16日发行。 另外，上日标售结果亮