重发-美国债市：公债价格下滑，市场聚焦众议院医保议案投票

(重发以修改标题错字) * 市场聚焦众议院医保议案投票 * 美联储主席叶伦讲话没有提及货币政策 * 财政部标售110亿美元10年期TIPS 路透纽约3月23日 - 美国公债价格周四下滑，因投资人等待众议院对 替换奥巴马医保的议案进行投票，以此判断特朗普政府实施短期目标的能 力。 美国总统特朗普周四为赢得其所在的共和党内持怀疑态度的议员支持 作最后的努力，今日的众议院投票结果将决定是否能开始废除奥巴马医保 ，抑或是他优先政策之一的立法遇挫。 包括医保议案在内的政策立法若被推迟，将可能令其他新的财政刺激 措施也被押后。投资人原本指望能出台这些政策来提振经济成长，并可能 促使较原先预期更快的加息。 “很大程度上要靠共和党来让议案通过，如果他们做不到，市场将认 为特朗普政策上的其他安排也很难会通过。”D.A. Davidson固定收益资 产交易部门副总裁Mary Ann Hurley表示。 对财政改革进程将被推迟的担忧本周拉低股市，但带动了对避险公债 的需求。 指标10年期公债价格 跌7/32，收益率报2.42%。 周三10年期公债收益率跌至2月28日以来最低2.375%，从3月14日触及 的三个月高位2.63%回落。 投资人已经下调了对美联储更积极加息的预期，因对华府改革进度的 疑虑加重。 美联储上周一如预期加息，但对未来升息的基调较部分投资人原本预 期的更为鸽派。 升息后，原本在美联储会议前保持观望的投资人也回场，扶助带动公 债上扬。 “有资金原本是离场等待美联储加息的，”法国农业信贷美国公债交 易部门主管Dan Mulholland表示，“那么一旦美联储加息了，就有一些资 金重返市场。” 美联储主席叶伦周四在华盛顿出席一个儿童教育会议时的讲话准备稿 中没有提及货币政策和经济前景。 周五将要发表讲话的美联储决策者包括：圣路易斯联储总裁布拉德、 旧金山联储总裁威廉姆斯、芝加哥联储总裁埃文斯和纽约联储总裁杜德利 。 市场还将关注周五将公布的耐久财和制造业数据。 美国财政部周四标售110亿美元10年期通膨保值债券(TIPS)，得标利 率为0.466%。 -----------------------1840 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-24/32 1.252 五年期公债 99-21/32 (-03/32) 1.947 10年期公债 98-17/32 (-07/32) 2.419 30年期公债 99-15/32 (-11/32) 3.028(完) (编译 李军; 审校 刘静)