重发-美国债市：共和党撤回医保议案后，公债收益率从日低反弹

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* 共和党撤回医保议案后，公债收益率从日低反弹

* 圣路易斯联储总裁布拉德称应开始缩减资产负债表

* 纽约联储总裁杜德利称需要小幅加息以避免通胀跳升

路透纽约3月24日 - 美国公债收益率周五从日低反弹，此前美国众议院共和党领导人撤回了全面检讨美国医保体系的议案，因支持度不够。这是总统特朗普遭遇的一次重大挫折。

尽管白宫及其在国会的盟友努力游说，但众议院共和党领袖还是在周五撤回了医保改革议案，因缺少获得通过的足够票数。

DRW TRADING市场策略师Lou Brien表示，“我认为最重要的是，这改变了人们对特朗普总统和国会关系的认知。过去几个月人们一直以为国会会以特朗普马首是瞻，显然不是那么回事。”

投资者对医保议案被撤回会如何影响市场的看法有分歧，因为医保议案被搁置，暗示了特朗普没有能力使改革议案在国会通过，抑或这暗示特朗普可着手其他工作，接着进行税务改革。

富国资产管理高级投资组合经理Margaret Patel表示，“看来市场原本担心，特朗普政策计划会因医保问题而完全停滞。既然他们暂时撤回了医保议案，我认为市场反而会更加乐观，认为他们能做一些更可为的、不是那么复杂的事情，比如监管改革和减税等。搁置如此复杂和代价高昂的计划，转而进行一些容易一些的，比如减税这样的事情看来是积极的举措。”

指标10年期公债价格收益率报2.414%，医保议案被撤回前报2.394%，周四尾盘报2.42%。

周三10年期公债收益率跌至2月28日以来最低2.375%，从3月14日触及的三个月高位2.63%回落。

美联储上周一如预期加息，但对未来升息的基调较部分投资人原本预期的更为鸽派。

升息后，原本在美联储会议前保持观望的投资人也回场，扶助带动公债上扬。

圣路易斯联储总裁布拉德周五称，应开始缩减资产负债表，但保持低利率，能接受今年再升息一次。

纽约联储总裁杜德利称，需要小幅加息以避免通胀跳升。

美国周五公布，2月资本财新订单意外下滑，但对机械和电气设备的需求提振付运量急升，这支撑了第一季企业投资加速的预期。