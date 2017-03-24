重发-美国债市：共和党撤回医保议案后，公债收益率从日低反弹

欧洲金融：ECB总裁德拉吉称，英国退欧后欧盟或失去部分清算监管
路透法兰克福5月23日 - 欧洲央行总裁德拉吉周二在致欧洲议会一成员的信中表示，一旦英国退出欧盟，欧盟或失去对清算活动的部分监管。
(重发以修改格式)
* 共和党撤回医保议案后，公债收益率从日低反弹
* 圣路易斯联储总裁布拉德称应开始缩减资产负债表
* 纽约联储总裁杜德利称需要小幅加息以避免通胀跳升
路透纽约3月24日 - 美国公债收益率周五从日低反弹，此前美国众议院共和党领导人撤回了全面检讨美国医保体系的议案，因支持度不够。这是总统特朗普遭遇的一次重大挫折。
尽管白宫及其在国会的盟友努力游说，但众议院共和党领袖还是在周五撤回了医保改革议案，因缺少获得通过的足够票数。
DRW TRADING市场策略师Lou Brien表示，“我认为最重要的是，这改变了人们对特朗普总统和国会关系的认知。过去几个月人们一直以为国会会以特朗普马首是瞻，显然不是那么回事。”
投资者对医保议案被撤回会如何影响市场的看法有分歧，因为医保议案被搁置，暗示了特朗普没有能力使改革议案在国会通过，抑或这暗示特朗普可着手其他工作，接着进行税务改革。
富国资产管理高级投资组合经理Margaret Patel表示，“看来市场原本担心，特朗普政策计划会因医保问题而完全停滞。既然他们暂时撤回了医保议案，我认为市场反而会更加乐观，认为他们能做一些更可为的、不是那么复杂的事情，比如监管改革和减税等。搁置如此复杂和代价高昂的计划，转而进行一些容易一些的，比如减税这样的事情看来是积极的举措。”
指标10年期公债价格收益率报2.414%，医保议案被撤回前报2.394%，周四尾盘报2.42%。
周三10年期公债收益率跌至2月28日以来最低2.375%，从3月14日触及的三个月高位2.63%回落。
美联储上周一如预期加息，但对未来升息的基调较部分投资人原本预期的更为鸽派。
升息后，原本在美联储会议前保持观望的投资人也回场，扶助带动公债上扬。
圣路易斯联储总裁布拉德周五称，应开始缩减资产负债表，但保持低利率，能接受今年再升息一次。
纽约联储总裁杜德利称，需要小幅加息以避免通胀跳升。
美国周五公布，2月资本财新订单意外下滑，但对机械和电气设备的需求提振付运量急升，这支撑了第一季企业投资加速的预期。
美国财政部下周将发售880亿美元两年期、五年期和七年期新债。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透法兰克福5月23日 - 欧洲央行总裁德拉吉周二在致欧洲议会一成员的信中表示，一旦英国退出欧盟，欧盟或失去对清算活动的部分监管。
路透首尔5月24日 - 韩国股市周三走高，有望连涨第四个交易日，但在美国联邦储备理事会(美联储)会议记录公布以及石油输出国组织(OPEC)商谈延长减产协议这些关键性事件之前，韩股囿于窄幅区间。 0206 GMT，综合股价指数(KOSPI) 微涨0.1%报2,314.63点。 “今日成交量偏低，因投资者采取谨慎立场，等待(美联储)会议记录公布以及OPEC会议和七国集团(G7)峰会的结果，”Cape Investment & Securities股市分析师Kim Ye-eun说。 石油输出国组织(OPEC)周四将在维也纳开会，考虑是否延长减产协议，以缓解全球原油供应过剩局面。 七国集团(G7)峰会将于5月26-27日在意大利陶尔米纳(Taormina)召开。 外资料将卖超，接近中午时分，他们卖超702亿韩元韩股。 SK海力士 涨1.5%，现代汽车 跌逾2%。 上涨股和下跌股分别为431家和341家。 韩元
* 美元指数脱离六个半月低点 * 美债收益率上升提振美元 * 当前焦点自美国政治转向美联储货币政策 * 市场等待稍晚公布的美联储会议记录以寻找线索 路透东京5月24日 - 美元周三持坚，兑主要货币已经自六个半月低点反弹，得益于美债收益率上升；人民币下跌，此前穆迪出于对中国债务激增的担忧，下调了中国评级。 美元指数 持稳于97.321，上日升0.4%。 美元勉力脱离周一所及的11月9日来低点96.797，当时围绕特朗普竞选团队疑与俄罗斯勾结的担忧打压美元。 美国公债价格下降，对美元构成提振。美国指标10年期公债收益率(殖利率) 隔夜上升3个基点，距离上周购债避险潮时触及的一个月低位拉开一些距离。 “美债收益率上升支撑美元。对美国公债的投机性买盘似乎已经结束，关于特朗普的担忧和地缘政治风险也不再是新鲜的新闻，”大和证券的资深外汇策略师Yukio Ishizuki表示。 美元兑日圆 持坚于111.795日圆，之前曾跳升至111.995，为一周高位。