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债券 | 2017年 3月 28日 星期二 03:23 BJT

美国债市：长债收益率挫至一个月低点，因对特朗普施政能力的疑虑加重

    * 特朗普医保议案搁浅打压公债收益率
    * 美国两年期公债收益率也跌至一个月低点
    * 美国两年期公债标售需求不错

    路透纽约3月27日 - 美国长期公债收益率周一跌至一个月低点，因投
资人越发怀疑特朗普政府是否有能力履行提振经济的竞选承诺。
    
    特朗普周五在自己所在共和党控制的国会遭遇重大政治挫败，共和党
领导人撤回美国医保体系改革议案，这是特朗普2016年竞选承诺的重要组
成部分。            
    
    “近期政策面遭遇的挫折令市场严重质疑政府推进其雄心勃勃的政策
计划的能力，”法国兴业银行利率策略师Bruno Braizinha称。
    
    在去年11月特朗普当选后，公债收益率大涨，因市场预期会出台更多
刺激措施，这些举措会提振通胀，并促使美国联邦储备理事会(FED/美联
储)加快升息步幅。
    
    但在美联储几周前加息，并坚持今年升息三次的预期后，公债收益率
下滑。美国10年期公债收益率已经跌了25个基点，30年期长债收益率跌了
20个基点。
    
    投资人目前担心的是医保议案受挫税改前景堪忧。
    
    美国众议院筹款委员会主席Kevin Brady称，该委员的税改工作是和
遭搁浅的医保改革同步进行的，并表示，该委员会计划在春季将税改议案
提交国会审批。
    
    “事实是税改耗费的时间要比投资人预期的长，这会造成一些市场波
动，”Aberdeen Asset Management投资经理James Athey称。
    
    尾盘，指标10年期公债           价格升8/32，收益率报2.367%，
上周五尾盘报2.4%，稍早该收益率跌至一个月最低的2.348%。
    
    30年期长债           升15/32，收益率报2.976%，稍早跌至2月28
日来最低的2.96%。
    
    今日美国财政部标售的260亿美元两年期公债需求不错，带动两年期
公债          收益率脱离低点，午后该收益率报1.252%，高于稍早触及
的一个月低点1.228%。
    
    今日标售的得标利率为1.261%，低于标售前二级市场水准，高于2月
时标售的1.230%。
    
    今日投标倍数为2.73，略低于上月的2.82，包括海外央行在内的间接
投标得标比例为53.6%，高于上月的49.8%和均值41.4%。
    
    -----------------------1839 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-194/256    1.2527    0.005
    五年期公债                99-216/256    1.9083    -0.020
    10年期公债                98-244/256    2.3693    -0.031
    30年期公债                100-116/256    2.9769    -0.023(完
) (编译 李军; 审校 母红)
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