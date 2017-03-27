美国债市：长债收益率挫至一个月低点，因对特朗普施政能力的疑虑加重

* 特朗普医保议案搁浅打压公债收益率 * 美国两年期公债收益率也跌至一个月低点 * 美国两年期公债标售需求不错 路透纽约3月27日 - 美国长期公债收益率周一跌至一个月低点，因投 资人越发怀疑特朗普政府是否有能力履行提振经济的竞选承诺。 特朗普周五在自己所在共和党控制的国会遭遇重大政治挫败，共和党 领导人撤回美国医保体系改革议案，这是特朗普2016年竞选承诺的重要组 成部分。 “近期政策面遭遇的挫折令市场严重质疑政府推进其雄心勃勃的政策 计划的能力，”法国兴业银行利率策略师Bruno Braizinha称。 在去年11月特朗普当选后，公债收益率大涨，因市场预期会出台更多 刺激措施，这些举措会提振通胀，并促使美国联邦储备理事会(FED/美联 储)加快升息步幅。 但在美联储几周前加息，并坚持今年升息三次的预期后，公债收益率 下滑。美国10年期公债收益率已经跌了25个基点，30年期长债收益率跌了 20个基点。 投资人目前担心的是医保议案受挫税改前景堪忧。 美国众议院筹款委员会主席Kevin Brady称，该委员的税改工作是和 遭搁浅的医保改革同步进行的，并表示，该委员会计划在春季将税改议案 提交国会审批。 “事实是税改耗费的时间要比投资人预期的长，这会造成一些市场波 动，”Aberdeen Asset Management投资经理James Athey称。 尾盘，指标10年期公债 价格升8/32，收益率报2.367%， 上周五尾盘报2.4%，稍早该收益率跌至一个月最低的2.348%。 30年期长债 升15/32，收益率报2.976%，稍早跌至2月28 日来最低的2.96%。 今日美国财政部标售的260亿美元两年期公债需求不错，带动两年期 公债 收益率脱离低点，午后该收益率报1.252%，高于稍早触及 的一个月低点1.228%。 今日标售的得标利率为1.261%，低于标售前二级市场水准，高于2月 时标售的1.230%。 今日投标倍数为2.73，略低于上月的2.82，包括海外央行在内的间接 投标得标比例为53.6%，高于上月的49.8%和均值41.4%。 -----------------------1839 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-194/256 1.2527 0.005 五年期公债 99-216/256 1.9083 -0.020 10年期公债 98-244/256 2.3693 -0.031 30年期公债 100-116/256 2.9769 -0.023(完 ) (编译 李军; 审校 母红)