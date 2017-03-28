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债券 | 2017年 3月 29日 星期三 05:01 BJT

美国债市：强劲消费者信心数据发布后公债收益率上升，与美股步调一致

* 美国消费者信心指数跳升至16年高位

* 收益率曲线为11月9日以来最平

* 美国五年期公债标售结果显示外国央行需求强劲

路透纽约3月28日 - 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者信心指数急升至16年高位。

在消费者信心报告发布，以及五年期公债标售结果显示外国央行需求强劲后，收益率触及盘中高位。

DRW Trading市场策略师Lou Brien称，美国股市上涨，消费者信心数据强劲，逆转了美债收益率走势。

世企研称，3月消费者信心指数达到125.6，为2000年12月以来最高，超过了114的预估，也远高于2月的116.1。

不过此次消费者信心数据覆盖是在众议院共和党撤走医保议案前的时期。

医保议案遇挫，过去几日提振了美债的避险需求，因投资者担心这会影响特朗普政府推进全面税改和其它提振经济的努力。

美国五年期公债标售结果良好，因外国央行竞标占68.9%，好于上次标售的58.2%，也高于61.4%的均值。

标售得标利率为1.95%，高于竞标前同期美债二级市场收益率1.945%。

在下午交易中，指标10年期美债价格下跌11/32，收益率报2.416%，高于周一的2.375%。

美国30年期公债价格下跌24/32，收益率报3.017%，高于周一的2.98%。

美国两年期公债收益率报1.301%，高于周一的1.267%。

较短期和较长期美债收益率差周二下降，两年期和10年期公债收益率差报111个基点，为11月8日美国大选当日以来最小。

收益率曲线走平，通常是衰退即将来临的早期预警信号。

“在我看来，收益率曲线将继续趋平，”DRW的Brien称，“政府下一步行动是什么，存在着太多的不确定性，我预计通胀不会急升，较长期公债收益率不会快速升高。”

-----------------------1944 GMT-------------------------

价格 收益率% 变动

两年期公债 99-230/256 1.3016 0.035

五年期公债 99-152/256 1.9619 0.049

10年期公债 98-140/256 2.416 0.041

30年期公债 99-164/256 3.0182 0.038(完) (编译 刘静；审校 李军)
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