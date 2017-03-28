美国债市：强劲消费者信心数据发布后公债收益率上升，与美股步调一致

欧洲金融：ECB总裁德拉吉称，英国退欧后欧盟或失去部分清算监管
路透法兰克福5月23日 - 欧洲央行总裁德拉吉周二在致欧洲议会一成员的信中表示，一旦英国退出欧盟，欧盟或失去对清算活动的部分监管。
* 美国消费者信心指数跳升至16年高位
* 收益率曲线为11月9日以来最平
* 美国五年期公债标售结果显示外国央行需求强劲
路透纽约3月28日 - 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者信心指数急升至16年高位。
在消费者信心报告发布，以及五年期公债标售结果显示外国央行需求强劲后，收益率触及盘中高位。
DRW Trading市场策略师Lou Brien称，美国股市上涨，消费者信心数据强劲，逆转了美债收益率走势。
世企研称，3月消费者信心指数达到125.6，为2000年12月以来最高，超过了114的预估，也远高于2月的116.1。
不过此次消费者信心数据覆盖是在众议院共和党撤走医保议案前的时期。
医保议案遇挫，过去几日提振了美债的避险需求，因投资者担心这会影响特朗普政府推进全面税改和其它提振经济的努力。
美国五年期公债标售结果良好，因外国央行竞标占68.9%，好于上次标售的58.2%，也高于61.4%的均值。
标售得标利率为1.95%，高于竞标前同期美债二级市场收益率1.945%。
在下午交易中，指标10年期美债价格下跌11/32，收益率报2.416%，高于周一的2.375%。
美国30年期公债价格下跌24/32，收益率报3.017%，高于周一的2.98%。
美国两年期公债收益率报1.301%，高于周一的1.267%。
较短期和较长期美债收益率差周二下降，两年期和10年期公债收益率差报111个基点，为11月8日美国大选当日以来最小。
收益率曲线走平，通常是衰退即将来临的早期预警信号。
“在我看来，收益率曲线将继续趋平，”DRW的Brien称，“政府下一步行动是什么，存在着太多的不确定性，我预计通胀不会急升，较长期公债收益率不会快速升高。”
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价格 收益率% 变动
两年期公债 99-230/256 1.3016 0.035
五年期公债 99-152/256 1.9619 0.049
10年期公债 98-140/256 2.416 0.041
30年期公债 99-164/256 3.0182 0.038(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透法兰克福5月23日 - 欧洲央行总裁德拉吉周二在致欧洲议会一成员的信中表示，一旦英国退出欧盟，欧盟或失去对清算活动的部分监管。
路透首尔5月24日 - 韩国股市周三走高，有望连涨第四个交易日，但在美国联邦储备理事会(美联储)会议记录公布以及石油输出国组织(OPEC)商谈延长减产协议这些关键性事件之前，韩股囿于窄幅区间。 0206 GMT，综合股价指数(KOSPI) 微涨0.1%报2,314.63点。 “今日成交量偏低，因投资者采取谨慎立场，等待(美联储)会议记录公布以及OPEC会议和七国集团(G7)峰会的结果，”Cape Investment & Securities股市分析师Kim Ye-eun说。 石油输出国组织(OPEC)周四将在维也纳开会，考虑是否延长减产协议，以缓解全球原油供应过剩局面。 七国集团(G7)峰会将于5月26-27日在意大利陶尔米纳(Taormina)召开。 外资料将卖超，接近中午时分，他们卖超702亿韩元韩股。 SK海力士 涨1.5%，现代汽车 跌逾2%。 上涨股和下跌股分别为431家和341家。 韩元
* 美元指数脱离六个半月低点 * 美债收益率上升提振美元 * 当前焦点自美国政治转向美联储货币政策 * 市场等待稍晚公布的美联储会议记录以寻找线索 路透东京5月24日 - 美元周三持坚，兑主要货币已经自六个半月低点反弹，得益于美债收益率上升；人民币下跌，此前穆迪出于对中国债务激增的担忧，下调了中国评级。 美元指数 持稳于97.321，上日升0.4%。 美元勉力脱离周一所及的11月9日来低点96.797，当时围绕特朗普竞选团队疑与俄罗斯勾结的担忧打压美元。 美国公债价格下降，对美元构成提振。美国指标10年期公债收益率(殖利率) 隔夜上升3个基点，距离上周购债避险潮时触及的一个月低位拉开一些距离。 “美债收益率上升支撑美元。对美国公债的投机性买盘似乎已经结束，关于特朗普的担忧和地缘政治风险也不再是新鲜的新闻，”大和证券的资深外汇策略师Yukio Ishizuki表示。 美元兑日圆 持坚于111.795日圆，之前曾跳升至111.995，为一周高位。