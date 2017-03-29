美国债市：公债收益率回落，对特朗普经济计划的疑虑挥之不去

* 多位美联储官员预计，今年升息超过一次 * 美国七年期公债标售需求强于预期 路透纽约3月29日 - 美国公债收益率周三回落，市场交投总体清淡， 受累于围绕总统特朗普经济政策的不确定性。 在医保议案上周五搁浅后，投资者担忧诸如税改等特朗普经济计划中 的其它改革是否也会遇阻。 “当前的政治不确定性，和特朗普的整体经济计划，促使人们怀疑， 在医保议案受挫后，政府下一步将会采取什么行动，”Action Economics 的全球固定收益董事总经理Kim Rupert说。 今日进行的280亿美元美国七年期公债标售需求强于预期，这也给公 债价格提供支撑。投标规模为四个月来最大，得标收益率为2.215%。 投标倍数为2.56，为去年11月以来最高，当时为2.68。2月为2.49。 包括外国央行在内的间接投标中标率为71.1%，前一次标售为63.8%， 均值为64.9%。 芝加哥联储总裁埃文斯今日表示，支持今年再升息一到两次，因联储 在实现充分就业和通胀稳定两项目标方面取得进展。埃文斯是联邦公开市 场委员会(FOMC)有投票权的委员，是低利率的坚定支持者之一。他的讲话 发表后，收益率小幅上升。 波士顿联储总裁罗森格伦和旧金山联储总裁威廉姆斯等也发表了支持 升息超过一次的讲话，但市场不为所动，因为这两位官员没有投票权。 今日尾盘，指标10年期公债 价格上涨7/32，收益率报2.3 83%，周二尾盘报2.409%。 美国30年期公债价格 升14/32，收益率报2.989%，周二报 3.013%。 美国两年期公债 收益率从周二尾盘的1.298%降至1.273%。 短债与长债收益率差过去两周呈收窄之势。周三两年期和10年期公债 收益率差为110.6个基点，周二尾盘为111.20个基点。 -----------------------1944 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-244/256 1.2738 -0.024 五年期公债 99-190/256 1.9293 -0.039 10年期公债 98-216/256 2.3819 -0.027 30年期公债 100-64/256 2.9872 -0.026(完) (编译 母红; 审校 刘静)