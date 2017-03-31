美国债市：公债收益率下滑，此前联储官员对美国经济发表论调谨慎讲话

* 纽约联储总裁杜德利称美联储可能今年开始缩表

* 美国通胀年率升幅创五年最大

* 美国公债也受月底买盘支撑

路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。

分析师表示，机构投资人买入，以满足月底和季末投资组合例行调整的需要，也支撑了公债价格。

纽约联储总裁杜德利、圣路易斯联储总裁布拉德、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周五表示，他们预计今年加息，但都表达了对美国经济的谨慎论调。美联储在上次货币政策会议上加息后，投资人目前预计今年还将加息两次。

身兼美联邦公开市场委员会(FOMC)副主席的杜德利表示，由于经济并不是过热，美联储不是非常急于收紧政策。杜德利以支持低利率着称。布拉德和卡什卡利也发表了类似言论。

U.S. Bank的The Private Client Reserve固定收益部门主管Jennifer Vail表示，美联储官员的讲话扶助拉低公债收益率，特别是杜德利和布拉德的讲话。

“鉴于杜德利在FOMC的身份，他的讲话会令其他官员的讲话黯然失色。”Vail称。

今日讲话的三位联储官员也都支持美联储缩减资产负债表，杜德利称，美联储今年就可以开始缩表，较多数分析师预期的要早。

杜德利表示，缩减资产负债表相当于加息。有关缩减资产负债表的讲话令公债收益率曲线趋陡，过去两周该曲线趋平。

周五长短期公债收益率差扩阔，两年期/10年期公债收益率差升至高达115.10个基点，为一周最陡。

缩表通常导致收益率曲线趋陡。在保持联邦基金利率相对较低的情况下，让公债到期而不用新债取而代之，会令长期利率大涨，但压制短期利率。

周五美国公布的经济数据良莠不齐，通胀年率上升至近五年高位，美国中西部制造业活动强于预期，但3月消费者信心下降。

数据巩固了美联储对美国经济稳步成长，但并不快速的观点。

尾盘，指标10年期美债价格升6/32，收益率报2.396%，周四尾盘报2.418%。

美国两年期公债收益率报1.257%，周四尾盘报1.286%。

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价格 收益率% 变动

两年期公债 99-252/256 1.2579 -0.028

五年期公债 99-188/256 1.9311 -0.030

10年期公债 98-184/256 2.3964 -0.022