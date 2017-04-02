重温稿-美国债市：公债收益率下滑，此前联储官员对美国经济发表论调谨慎讲话

中国金融：今年完成全部引战工作，6月将展开第二轮报价--东方资产
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
* 纽约联储总裁杜德利称美联储可能今年开始缩表 * 美国通胀年率升幅创五年最大 * 美国公债也受月底买盘支撑 路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美 联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。 分析师表示，机构投资人买入，以满足月底和季末投资组合例行调整的需要，也支撑了 公债价格。 纽约联储总裁杜德利、圣路易斯联储总裁布拉德、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什 卡利周五表示，他们预计今年加息，但都表达了对美国经济的谨慎论调。美联储在上次货币 政策会议上加息后，投资人目前预计今年还将加息两次。 身兼美联邦公开市场委员会(FOMC)副主席的杜德利表示，由于经济并不是过热，美联储 不是非常急于收紧政策。杜德利以支持低利率着称。布拉德和卡什卡利也发表了类似言论。 U.S. Bank的The Private Client Reserve固定收益部门主管Jennifer Vail表示，美联 储官员的讲话扶助拉低公债收益率，特别是杜德利和布拉德的讲话。 “鉴于杜德利在FOMC的身份，他的讲话会令其他官员的讲话黯然失色。”Vail称。 今日讲话的三位联储官员也都支持美联储缩减资产负债表，杜德利称，美联储今年就可 以开始缩表，较多数分析师预期的要早。 杜德利表示，缩减资产负债表相当于加息。有关缩减资产负债表的讲话令公债收益率曲 线趋陡，过去两周该曲线趋平。 周五长短期公债收益率差扩阔，两年期/10年期公债收益率差 升至高达1 15.10个基点，为一周最陡。 缩表通常导致收益率曲线趋陡。在保持联邦基金利率相对较低的情况下，让公债到期而 不用新债取而代之，会令长期利率大涨，但压制短期利率。 周五美国公布的经济数据良莠不齐，通胀年率上升至近五年高位，美国中西部制造业活 动强于预期，但3月消费者信心下降。 数据巩固了美联储对美国经济稳步成长，但并不快速的观点。 尾盘，指标10年期美债 价格升6/32，收益率报2.396%，周四尾盘报2.418% 。 美国两年期公债 收益率报1.257%，周四尾盘报1.286%。 -----------------------1918 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-252/256 1.2579 -0.028 五年期公债 99-188/256 1.9311 -0.030 10年期公债 98-184/256 2.3964 -0.022 30年期公债 99-164/256 3.0182 -0.008(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，欧元区房地产市场并未过热，但有一些地方房价偏高需要加以留意，特别市在主要城市的周边。
* 招标品种：国开行3/5/10年期固息增发债 * 招标金额：3/5年：50亿；10年：110亿 * 招标时间：5月25日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：4.25%-4.30%；4.27-4.32%；4.25-4.32% * 预测均值：4.27%；4.30%；4.30% 路透上海5月24日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三、五和10年三期债 。路透调查显示，穆迪下调中国评级对境内现券直接影响有限；考虑到目前流动性较为宽松 ，在参考今日农发行同期限新债招标结果基础上，明日国开行三期债收益率预测均值分别落 在4.27%、4.30%和4.30%。 北京一券商交易员称，目前资金较为宽松，明日国开债定位有望较二级水平稍有折让， 且曲线将继续平坦化。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，上述三个期限最 新收益率依次为4.3424%、4.3674%和4.3566%；明日三期债的标的券170205、17020