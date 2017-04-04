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债券 | 2017年 4月 5日 星期三 04:22 BJT

美国债市：指标公债收益率触及数周低点，因对特朗普施政能力有疑虑

    * 10年期公债收益率跌至2月24日来最低的2.314%
    * 收益率从低点回升，因获利了结和重建空头

    路透纽约4月4日 - 美国指标公债收益率周二触及逾五周低点，因投
资人对美国总统特朗普实施财政刺激政策的能力有疑虑。但该收益率之后
扭转跌势，尾盘变动不大。
    
    指标10年期公债收益率一度跌至2月24日来最低2.314%，分析师表示
，上月特朗普未能令全面改革美国医保体系的议案获得通过，可能预示其
在兑现包括税改在内的竞选承诺上或遭遇类似困难。
    
    分析师还指出，美国参议院即将对确认特朗普提名的最高法院大法官
Neil Gorsuch进行最后的投票，也可能令市场怀疑新政府是否有能力实现
政策主张。
    
    七年期和五年期公债收益率也分别跌至逾五周最低的2.123%和1.840%
。三年期公债收益率触及周一创下的近五周低点1.437%，30年期和两年期
公债收益率则没有跌穿周一触及的低点。
    
    “我认为政治面因素肯定造成了许多不确定性，”Raymond James市
场策略师Ellis Phifer表示。
    
    分析师表示，一旦10年期公债收益率接近2.31%的关键阻力水准，交
易商就重建空头仓位或对多头仓位获利了结。这带动收益率在早盘稍晚脱
离低点，并在尾盘保持在平盘附近。
    
    一些分析师表示，对美国公债的买盘过度，导致市场出现卖压。
    
    “市场表现超前，”Bank of Nova Scotia美国公债交易部门主管Cha
rles Comiskey谈及公债收益率下滑时称，“今日出现了一些对多头的获
利了结。”
    
    指标10年期美债           价格跌1/32，收益率报2.355%，周一尾
盘报2.35%。
    
    30年期公债           跌7/32，收益率报2.995%，周一尾盘报2.984
%。两年期公债          收益率报1.254%，周一尾盘报1.242%。
    
        -----------------------1936 GMT-------------------------
 
    
                              价格        收益率%      变动     
  
    两年期公债                99-254/256   1.254     0.012
    五年期公债                99-244/256   1.8849    0.008
    10年期公债                99-20/256    2.3551    0.005
    30年期公债                100-20/256   2.9959    0.012(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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