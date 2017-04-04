美国债市：指标公债收益率触及数周低点，因对特朗普施政能力有疑虑

* 10年期公债收益率跌至2月24日来最低的2.314% * 收益率从低点回升，因获利了结和重建空头 路透纽约4月4日 - 美国指标公债收益率周二触及逾五周低点，因投 资人对美国总统特朗普实施财政刺激政策的能力有疑虑。但该收益率之后 扭转跌势，尾盘变动不大。 指标10年期公债收益率一度跌至2月24日来最低2.314%，分析师表示 ，上月特朗普未能令全面改革美国医保体系的议案获得通过，可能预示其 在兑现包括税改在内的竞选承诺上或遭遇类似困难。 分析师还指出，美国参议院即将对确认特朗普提名的最高法院大法官 Neil Gorsuch进行最后的投票，也可能令市场怀疑新政府是否有能力实现 政策主张。 七年期和五年期公债收益率也分别跌至逾五周最低的2.123%和1.840% 。三年期公债收益率触及周一创下的近五周低点1.437%，30年期和两年期 公债收益率则没有跌穿周一触及的低点。 “我认为政治面因素肯定造成了许多不确定性，”Raymond James市 场策略师Ellis Phifer表示。 分析师表示，一旦10年期公债收益率接近2.31%的关键阻力水准，交 易商就重建空头仓位或对多头仓位获利了结。这带动收益率在早盘稍晚脱 离低点，并在尾盘保持在平盘附近。 一些分析师表示，对美国公债的买盘过度，导致市场出现卖压。 “市场表现超前，”Bank of Nova Scotia美国公债交易部门主管Cha rles Comiskey谈及公债收益率下滑时称，“今日出现了一些对多头的获 利了结。” 指标10年期美债 价格跌1/32，收益率报2.355%，周一尾 盘报2.35%。 30年期公债 跌7/32，收益率报2.995%，周一尾盘报2.984 %。两年期公债 收益率报1.254%，周一尾盘报1.242%。 -----------------------1936 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-254/256 1.254 0.012 五年期公债 99-244/256 1.8849 0.008 10年期公债 99-20/256 2.3551 0.005 30年期公债 100-20/256 2.9959 0.012(完) (编译 李军; 审校 刘静)