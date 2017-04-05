美国债市：公债收益率下跌，因市场认为联储会议记录对升息的态度鸽派

* 交易商预计美联储将坚持循序渐进升息主张 * 三年和五年期公债收益率触及逾五周低位 * 会议记录显示美联储讨论缩表，收益率一度应声上涨 路透纽约4月5日 - 美国公债收益率周三下跌，三年期和五年期公债 收益率触及逾五周低位，此前交易员商认为美国联邦储备理事会(FED/美 联储)发布的最新会议记录暗示，美联储维持循序渐进升息预期。 会议记录还显示，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲， 就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负 债表。 公债收益率受此影响一度应声上涨。 特别是较长期公债收益率急升，因停止或者逐渐减少再投资，将削减 很大一部分对较长期公债的需求，分析师表示。 金融危机后，美联储以前所未有的规模购买公债和抵押贷款支持证券 ，以帮助利率维持在低水平，从而刺激就业和经济成长。 但较长期和较短期公债收益率均逆转了走势，分析师认为因为交易员 意识到，美联储维持了“鸽派”的升息步伐论调。较短期公债被认为最易 受美联储升息影响。 三年期和五年期公债收益率 全日下跌最多，分 别触及2月27日以来最低的1.426%和1.837%。 “市场原本预期比实际上更加鹰派的立场，”DRW Trading市场策略 师Lou Brien称，美联储重申逐步升息，可能令抱有上述预期的人感到失 望，导致收益率走低。 根据会议记录，看来决策者认为经济有上行风险，但对今年距离达到 美联储2%通胀目标还有多远方面意见不一。 尽管逆转了之前的升势，较长期公债收益率跌幅仍小于较短期公债， 分析师称，因美联储讨论了缩减资产负债表。 指标10年期美债价格升4/32，收益率报2.334%，周二尾盘为2.350%， 30年期公债收益率下跌1个基点，至2.981%。 -----------------------2003 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 100-10/256 1.23 -0.020 五年期公债 100-32/256 1.8486 -0.029 10年期公债 99-72/256 2.3319 -0.018 30年期公债 100-100/256 2.98 -0.012(完) (编译 刘静；审校 李军)