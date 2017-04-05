美国债市：公债收益率下跌，因市场认为联储会议记录对升息的态度鸽派

欧洲金融：ECB总裁德拉吉称，英国退欧后欧盟或失去部分清算监管
路透法兰克福5月23日 - 欧洲央行总裁德拉吉周二在致欧洲议会一成员的信中表示，一旦英国退出欧盟，欧盟或失去对清算活动的部分监管。
* 交易商预计美联储将坚持循序渐进升息主张 * 三年和五年期公债收益率触及逾五周低位 * 会议记录显示美联储讨论缩表，收益率一度应声上涨 路透纽约4月5日 - 美国公债收益率周三下跌，三年期和五年期公债 收益率触及逾五周低位，此前交易员商认为美国联邦储备理事会(FED/美 联储)发布的最新会议记录暗示，美联储维持循序渐进升息预期。 会议记录还显示，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲， 就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负 债表。 公债收益率受此影响一度应声上涨。 特别是较长期公债收益率急升，因停止或者逐渐减少再投资，将削减 很大一部分对较长期公债的需求，分析师表示。 金融危机后，美联储以前所未有的规模购买公债和抵押贷款支持证券 ，以帮助利率维持在低水平，从而刺激就业和经济成长。 但较长期和较短期公债收益率均逆转了走势，分析师认为因为交易员 意识到，美联储维持了“鸽派”的升息步伐论调。较短期公债被认为最易 受美联储升息影响。 三年期和五年期公债收益率 全日下跌最多，分 别触及2月27日以来最低的1.426%和1.837%。 “市场原本预期比实际上更加鹰派的立场，”DRW Trading市场策略 师Lou Brien称，美联储重申逐步升息，可能令抱有上述预期的人感到失 望，导致收益率走低。 根据会议记录，看来决策者认为经济有上行风险，但对今年距离达到 美联储2%通胀目标还有多远方面意见不一。 尽管逆转了之前的升势，较长期公债收益率跌幅仍小于较短期公债， 分析师称，因美联储讨论了缩减资产负债表。 指标10年期美债价格升4/32，收益率报2.334%，周二尾盘为2.350%， 30年期公债收益率下跌1个基点，至2.981%。 -----------------------2003 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 100-10/256 1.23 -0.020 五年期公债 100-32/256 1.8486 -0.029 10年期公债 99-72/256 2.3319 -0.018 30年期公债 100-100/256 2.98 -0.012(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透法兰克福5月23日 - 欧洲央行总裁德拉吉周二在致欧洲议会一成员的信中表示，一旦英国退出欧盟，欧盟或失去对清算活动的部分监管。
路透首尔5月24日 - 韩国股市周三走高，有望连涨第四个交易日，但在美国联邦储备理事会(美联储)会议记录公布以及石油输出国组织(OPEC)商谈延长减产协议这些关键性事件之前，韩股囿于窄幅区间。 0206 GMT，综合股价指数(KOSPI) 微涨0.1%报2,314.63点。 “今日成交量偏低，因投资者采取谨慎立场，等待(美联储)会议记录公布以及OPEC会议和七国集团(G7)峰会的结果，”Cape Investment & Securities股市分析师Kim Ye-eun说。 石油输出国组织(OPEC)周四将在维也纳开会，考虑是否延长减产协议，以缓解全球原油供应过剩局面。 七国集团(G7)峰会将于5月26-27日在意大利陶尔米纳(Taormina)召开。 外资料将卖超，接近中午时分，他们卖超702亿韩元韩股。 SK海力士 涨1.5%，现代汽车 跌逾2%。 上涨股和下跌股分别为431家和341家。 韩元
* 美元指数脱离六个半月低点 * 美债收益率上升提振美元 * 当前焦点自美国政治转向美联储货币政策 * 市场等待稍晚公布的美联储会议记录以寻找线索 路透东京5月24日 - 美元周三持坚，兑主要货币已经自六个半月低点反弹，得益于美债收益率上升；人民币下跌，此前穆迪出于对中国债务激增的担忧，下调了中国评级。 美元指数 持稳于97.321，上日升0.4%。 美元勉力脱离周一所及的11月9日来低点96.797，当时围绕特朗普竞选团队疑与俄罗斯勾结的担忧打压美元。 美国公债价格下降，对美元构成提振。美国指标10年期公债收益率(殖利率) 隔夜上升3个基点，距离上周购债避险潮时触及的一个月低位拉开一些距离。 “美债收益率上升支撑美元。对美国公债的投机性买盘似乎已经结束，关于特朗普的担忧和地缘政治风险也不再是新鲜的新闻，”大和证券的资深外汇策略师Yukio Ishizuki表示。 美元兑日圆 持坚于111.795日圆，之前曾跳升至111.995，为一周高位。