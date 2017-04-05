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债券 | 2017年 4月 6日 星期四 04:51 BJT

美国债市：公债收益率下跌，因市场认为联储会议记录对升息的态度鸽派

    * 交易商预计美联储将坚持循序渐进升息主张
    * 三年和五年期公债收益率触及逾五周低位
    * 会议记录显示美联储讨论缩表，收益率一度应声上涨

    路透纽约4月5日 - 美国公债收益率周三下跌，三年期和五年期公债
收益率触及逾五周低位，此前交易员商认为美国联邦储备理事会(FED/美
联储)发布的最新会议记录暗示，美联储维持循序渐进升息预期。
    
    会议记录还显示，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，
就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负
债表。            公债收益率受此影响一度应声上涨。
    
    特别是较长期公债收益率急升，因停止或者逐渐减少再投资，将削减
很大一部分对较长期公债的需求，分析师表示。
    
    金融危机后，美联储以前所未有的规模购买公债和抵押贷款支持证券
，以帮助利率维持在低水平，从而刺激就业和经济成长。
    
    但较长期和较短期公债收益率均逆转了走势，分析师认为因为交易员
意识到，美联储维持了“鸽派”的升息步伐论调。较短期公债被认为最易
受美联储升息影响。
    
    三年期和五年期公债收益率                    全日下跌最多，分
别触及2月27日以来最低的1.426%和1.837%。
    
    “市场原本预期比实际上更加鹰派的立场，”DRW Trading市场策略
师Lou Brien称，美联储重申逐步升息，可能令抱有上述预期的人感到失
望，导致收益率走低。
    
    根据会议记录，看来决策者认为经济有上行风险，但对今年距离达到
美联储2%通胀目标还有多远方面意见不一。
    
    尽管逆转了之前的升势，较长期公债收益率跌幅仍小于较短期公债，
分析师称，因美联储讨论了缩减资产负债表。
    
    指标10年期美债价格升4/32，收益率报2.334%，周二尾盘为2.350%，
 30年期公债收益率下跌1个基点，至2.981%。
    
    -----------------------2003 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%      变动     
  
    两年期公债                100-10/256   1.23      -0.020
    五年期公债                100-32/256   1.8486    -0.029
    10年期公债                99-72/256    2.3319    -0.018
    30年期公债                100-100/256  2.98      -0.012(完) (编译 刘静；审校 李军)
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