美国债市：公债收益率小跌，投资人聚焦周五美国就业数据

* 美国两年期至七年期公债收益率较数周低点高2-3个基点 * 交易商静待特习会和美国非农就业数据 * 美国众议院议长有关税改的讲话抑制公债收益率上涨 路透纽约4月6日 - 美国公债收益率周四小跌，因在周五美国公布关 键的非农就业报告和美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，市场 弥漫不确定性，且特朗普刺激经济成长的政策安排也是前途未卜。 两年期至七年期公债收益率较本周稍早触及的数周高位高2-3个基点 。特朗普和习近平将是首次面对面会晤；路透访查的分析师预计3月美国 非农就业岗位增加18万。 “在非农就业数据发布前，投资人非常谨慎，”SG Corporate & Inv estment Banking美国利率策略部门主管Subadra Rajappa表示。她称，如 果就业报告疲弱，公债收益率可能下滑，但平均时薪上升可能推高公债收 益率，因会提振美国联邦储备理事会(FED/美联储)在6月加息的预期。 分析师表示，周三美国众议院议长莱恩的讲话，引发投资人对特朗普 政策可行性的担忧，从而带动了对避险美债的买盘，抑制了公债收益率上 涨。 莱恩表示，税改耗时可能要比完成废除和替换奥巴马医保更长，相比 税改立法，国会和白宫起初更接近就医保立法达成一致。 “莱恩称税改可能将耗时更长，那么就很有可能在特朗普上任头100 天内根本没有任何实质可行的计划完成。”野村证券国际利率策略师Stan ley Sun表示。 交易商也在消化美联储周三下午发布的3月货币政策会议记录，该记 录显示多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，美联储就应在今 年稍晚采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 指标10年期美债 价格升4/32，收益率报2.343%，周三尾 盘为2.357%，30年期公债 价格升9/32，收益率由3.005%降至2 .990%。 三年期公债 收益率大致持平在1.448%，周三曾触及逾五周 最低的1.426%。 -----------------------1914 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 100-2/256 1.246 -0.004 五年期公债 100-12/256 1.8651 -0.003 10年期公债 99-44/256 2.3444 -0.013 30年期公债 100-48/256 2.9903 -0.015(完) (编译 李军; 审校 刘静)