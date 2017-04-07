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债券 | 2017年 4月 8日 星期六 05:03 BJT

美国债市：公债收益率小涨，此前纽约联储总裁杜德利就澄清缩表言论

    * 美国10年期和七年期公债收益率触及11月18日以来最低
    * 3月美国雇主新增就业岗位9.8万个，少于预期
    * 纽约联储杜德利称，缩表或仅导致升息“稍稍暂停”
    * 美国对叙利亚空军基地发动袭击，限制收益率进一步涨幅

    路透纽约4月7日 - 美国公债收益率周五上涨，逆转了稍早弱于预期
的美国就业数据带动的大跌走势，因一位美国联邦储备理事会(FED/美联
储)官员的讲话提振了升息预期。
    
    指标10年期公债收益率尾盘报2.380%，较周四尾盘升近4个基点，远
高于11月18日以来最低的2.269%。
    
    美国劳工部称，3月非农就业岗位增加9.8万个，为去年5月以来的最
小增幅，远低于路透调查的分析师预计的18万个后，美债收益率触及盘中
低位。
    
    纽约联储总裁杜德利稍晚称，美联储可能避免在开始缩减规模达4.5
万亿美元的债券组合的同时升息，这可能促使升息计划仅“稍稍暂停”。
    
    上周，这位颇有影响的美联储决策者称，最快今年开始缩表，早于大
部分分析师的预期。
    
    分析师称，投资者将他稍早的言论解读为，美联储缩表可能会大幅延
后升息计划，但杜德利今日的讲话暗示，升息不会被大幅延后。
    
    杜德利讲话后，收益率全线触及盘中高位。对美联储升息最为敏感的
两年期、三年期公债收益率触及1.29%和1.51%的盘中高位。
    
    美国就业数据发布后，两年期公债收益率触及逾五周低位的1.198%，
三年期公债收益率触及12月9日以来最低的1.387%。
    
    美国30年期公债收益率           触及3.009%的盘中高位，此前触
及1月中以来最低的2.939%，五年期公债收益率触及1.921%，此前触及11
月30日以来最低的1.784%。
    
    美国对叙利亚空军基地发动袭击，激发了避险买盘，限制收益率进一
步上涨，道明证券全球利率策略负责人Priya Misra称。
    
    本周，两年期至三年期公债收益率小幅上涨，五年期至30年期公债收
益率小幅下跌。
        -----------------------2000 GMT-------------------------
 
    
                              价格        收益率%      变动     
  
    两年期公债                99-234/256   1.2942    0.048
    五年期公债                99-198/256   1.923     0.060
    10年期公债                98-212/256   2.384     0.041
    30年期公债                99-200/256   3.011     0.023(完) (编译 刘静；审校 李军)
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