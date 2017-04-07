美国债市：公债收益率小涨，此前纽约联储总裁杜德利就澄清缩表言论

欧洲经济：ECB副总裁冈斯坦西欧称，见到部分地区房价偏高
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，欧元区房地产市场并未过热，但有一些地方房价偏高需要加以留意，特别市在主要城市的周边。
* 美国10年期和七年期公债收益率触及11月18日以来最低 * 3月美国雇主新增就业岗位9.8万个，少于预期 * 纽约联储杜德利称，缩表或仅导致升息“稍稍暂停” * 美国对叙利亚空军基地发动袭击，限制收益率进一步涨幅 路透纽约4月7日 - 美国公债收益率周五上涨，逆转了稍早弱于预期 的美国就业数据带动的大跌走势，因一位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员的讲话提振了升息预期。 指标10年期公债收益率尾盘报2.380%，较周四尾盘升近4个基点，远 高于11月18日以来最低的2.269%。 美国劳工部称，3月非农就业岗位增加9.8万个，为去年5月以来的最 小增幅，远低于路透调查的分析师预计的18万个后，美债收益率触及盘中 低位。 纽约联储总裁杜德利稍晚称，美联储可能避免在开始缩减规模达4.5 万亿美元的债券组合的同时升息，这可能促使升息计划仅“稍稍暂停”。 上周，这位颇有影响的美联储决策者称，最快今年开始缩表，早于大 部分分析师的预期。 分析师称，投资者将他稍早的言论解读为，美联储缩表可能会大幅延 后升息计划，但杜德利今日的讲话暗示，升息不会被大幅延后。 杜德利讲话后，收益率全线触及盘中高位。对美联储升息最为敏感的 两年期、三年期公债收益率触及1.29%和1.51%的盘中高位。 美国就业数据发布后，两年期公债收益率触及逾五周低位的1.198%， 三年期公债收益率触及12月9日以来最低的1.387%。 美国30年期公债收益率 触及3.009%的盘中高位，此前触 及1月中以来最低的2.939%，五年期公债收益率触及1.921%，此前触及11 月30日以来最低的1.784%。 美国对叙利亚空军基地发动袭击，激发了避险买盘，限制收益率进一 步上涨，道明证券全球利率策略负责人Priya Misra称。 本周，两年期至三年期公债收益率小幅上涨，五年期至30年期公债收 益率小幅下跌。 -----------------------2000 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-234/256 1.2942 0.048 五年期公债 99-198/256 1.923 0.060 10年期公债 98-212/256 2.384 0.041 30年期公债 99-200/256 3.011 0.023(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，欧元区房地产市场并未过热，但有一些地方房价偏高需要加以留意，特别市在主要城市的周边。
* 招标品种：国开行3/5/10年期固息增发债 * 招标金额：3/5年：50亿；10年：110亿 * 招标时间：5月25日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：4.25%-4.30%；4.27-4.32%；4.25-4.32% * 预测均值：4.27%；4.30%；4.30% 路透上海5月24日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三、五和10年三期债 。路透调查显示，穆迪下调中国评级对境内现券直接影响有限；考虑到目前流动性较为宽松 ，在参考今日农发行同期限新债招标结果基础上，明日国开行三期债收益率预测均值分别落 在4.27%、4.30%和4.30%。 北京一券商交易员称，目前资金较为宽松，明日国开债定位有望较二级水平稍有折让， 且曲线将继续平坦化。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，上述三个期限最 新收益率依次为4.3424%、4.3674%和4.3566%；明日三期债的标的券170205、17020
路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三小升，投资者认为德国消费者信心改善，是显示经济形势改善可能促使欧洲央行缩减超宽松货币政策的最新证据。