重温稿-美国债市：公债收益率小涨，此前纽约联储总裁杜德利就澄清缩表言论

* 美国10年期和七年期公债收益率触及11月18日以来最低 * 3月美国雇主新增就业岗位9.8万个，少于预期 * 纽约联储杜德利称，缩表或仅导致升息“稍稍暂停” * 美国对叙利亚空军基地发动袭击，限制收益率进一步涨幅 路透纽约4月7日 - 美国公债收益率周五上涨，逆转了稍早弱于预期的美国就业数据带动的大跌走势，因 一位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话提振了升息预期。 指标10年期公债收益率尾盘报2.380%，较周四尾盘升近4个基点，远高于11月18日以来最低的2.269%。 美国劳工部称，3月非农就业岗位增加9.8万个，为去年5月以来的最小增幅，远低于路透调查的分析师预 计的18万个后，美债收益率触及盘中低位。 纽约联储总裁杜德利稍晚称，美联储可能避免在开始缩减规模达4.5万亿美元的债券组合的同时升息，这 可能促使升息计划仅“稍稍暂停”。 上周，这位颇有影响的美联储决策者称，最快今年开始缩表，早于大部分分析师的预期。 分析师称，投资者将他稍早的言论解读为，美联储缩表可能会大幅延后升息计划，但杜德利今日的讲话暗 示，升息不会被大幅延后。 杜德利讲话后，收益率全线触及盘中高位。对美联储升息最为敏感的两年期、三年期公债收益率触及1.29 %和1.51%的盘中高位。 美国就业数据发布后，两年期公债收益率触及逾五周低位的1.198%，三年期公债收益率触及12月9日以来 最低的1.387%。 美国30年期公债收益率 触及3.009%的盘中高位，此前触及1月中以来最低的2.939%，五年期公 债收益率触及1.921%，此前触及11月30日以来最低的1.784%。 美国对叙利亚空军基地发动袭击，激发了避险买盘，限制收益率进一步上涨，道明证券全球利率策略负责 人Priya Misra称。 本周，两年期至三年期公债收益率小幅上涨，五年期至30年期公债收益率小幅下跌。 -----------------------2000 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-234/256 1.2942 0.048 五年期公债 99-198/256 1.923 0.060 10年期公债 98-212/256 2.384 0.041 30年期公债 99-200/256 3.011 0.023(完) (编译 刘静；审校 李军)